Le Réseau Oudinot et XpertZon deviennent partenaires

Pour faire mentir les chiffres du taux d’activité des seniors, le Réseau Oudinot et XpertZon ont décidé d’unir leurs forces pour agir face à cet enjeu sociétal et économique.

Ensemble, ils favorisent l’employabilité des cadres seniors et ce partenariat renforce encore leurs actions respectives.

Grâce à ce partenariat, les membres du Réseau Oudinot auront accès aux offres proposées par XpertZon. Ils viendront enrichir le vivier des managers référencés chez XpertZon en se positionnant sur l’emploi CDI ou CDD, sur le Temps Partagé, le Management de Transition ou encore la Prestation de Services.

Le Réseau Oudinot, un facilitateur d’évolutions professionnelles reconnu d’intérêt général

Association reconnue d’intérêt général en 2012, le Réseau Oudinot rassemble 500 cadres expérimentés ou dirigeants de tous horizons. Qu’ils soient en activité ou en transition, de tous métiers (commercial, informatique, RH, finance, communication et marketing, digital, juridique, achats, logistique, etc.) et tous secteurs d’activités (de l’agro-alimentaire au transport, en passant par la grande consommation, la TECH, etc.), ils ont l’opportunité de se réunir chaque soir dans 30 commissions.

Les membres s’entraident pour faire grandir leurs expertises, développer leur hard-skills ou soft-skills, partager leurs connaissances et étendre leur réseau professionnel. Chaque mois, des événements sont organisés avec des acteurs de renom pour partager les dernières tendances en matière économique ou bien encore de bonnes pratiques managériales. Au total, ce sont plus de 300 opportunités de rencontres et d’échanges chaque année pour garder un temps d’avance et imaginer son « next job ».

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec XpertZon. Notre positionnement, nos points communs et nos actions au service des cadres seniors ont favorisé la mise en place de ce partenariat. Un rapprochement qui fait sens. Ensemble nous renforçons la dynamique de la 2e partie de carrière des cadres et ce quel que soit le métier, le secteur et le projet professionnel. » déclare Anne Courtois, présidente du Réseau Oudinot.

Xpertzon

Xpertzon, première agence de recrutement dédiée à l’emploi des seniors, répond à 3 enjeux majeurs :

– Le soutien de l’emploi des seniors (45 ans et +), sujet au cœur de l’actualité

– Le besoin des entreprises de s’appuyer sur des experts sans alourdir la masse salariale

– L’évolution du marché du travail vers plus d’indépendance et de flexibilité

Lancé en novembre 2021, XpertZon s’appuie aujourd’hui un réseau de plus de 1000 experts seniors répartis sur toute la France, couvrant tous les métiers et tous les secteurs.

On y retrouve 3 types de profils : des indépendants ayant leur propre structure ou en portage salarial, des seniors en recherche d’emploi et, des jeunes retraités souhaitant rester actifs.

Entreprise engagée, l’ambition d’XpertZon est d’agir auprès des institutions afin de proposer des mesures impactantes issues des réalités du terrain.

« S’appuyer sur un senior est un doublé gagnant pour les entreprises : non seulement elles s’assurent d’une prestation de qualité réalisée dans un climat de confiance, mais aussi elles contribuent à l’inclusion de profils de personnes de plus de 45 ans, ayant un faible taux de retour à l’emploi. Le partenariat avec le Réseau Oudinot nous a semblé évident. Il permet de présenter à nos entreprises partenaires, des profils de seniors qualifiés, aux compétences rares et pointues. A ce jour, le taux de satisfaction des entreprises est de 100%. Notre ambition est de continuer à être un acteur de l’emploi innovant et inclusif, tout en contribuant à faire évoluer le regard porté par la société sur la seniorité », déclare Hubert de Launay, co-fondateur et président d’Xpertzon.

À propos du Réseau Oudinot

Créé en mai 2004 et reconnu d’intérêt général en 2012, le Réseau Oudinot regroupe près de 500 cadres expérimentés et dirigeants, de cultures et d’horizons différents, qu’ils soient en poste ou en transition ponctuelle. Il se veut un lieu d’entraide, de partage et de rencontres entre ses membres. La gouvernance est assurée par ces derniers de manière bénévole au sein d’un Conseil d’administration. Des commissions, des groupes de travail et des ateliers sont une occasion d’échanger des bonnes pratiques sur les métiers, les secteurs et les évolutions économiques. Près de 300 événements et rencontres en distanciel et présentiel sont organisés toute l’année pour permettre aux membres d’être acteurs de leur devenir professionnel (réseautage, conférences, commissions de travail, team building, etc.).

www.reseau-oudinot.com

A propos d’XpertZon

XPERTZON est une agence spécialisée dans le recrutement de seniors (45+) qui propose des opportunités d’emploi sous toutes ses formes : missions courtes, missions longues, CDD, CDI et quel que soit le type de contrat : freelance, portage salarial, salariat.

Elle permet aux entreprises de s’appuyer sur des profils expérimentés aux compétences pointues, fiables, autonomes, disponibles et ayant à cœur de transmettre leur savoir.

https://xpertzon.fr/