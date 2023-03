Challenge R3 : l’accès le plus court vers le haut niveau !

Intégré au Championnat de France Superbike en catégorie Supersport 300, le Challenge R3 constitue la porte d’entrée idéale vers les cylindrées supérieures et des compétitions d’un niveau européen. Pour 2023, Yamaha poursuit son engagement auprès des jeunes talents afin d’accompagner leur progression.

Depuis 2021, le Challenge Yamaha R3 est intégré au Championnat de France Superbike au sein de la catégorie SSP 300. Participer au Challenge R3 est non seulement gratuit, mais permet même à chaque engagé, dès 14 ans, de bénéficier d’une dotation de vestimentaire Yamaha Racing, de produits Yamalube et de profiter de récompenses et autres avantages chez nos partenaires. Rejoindre le Challenge R3 c’est aborder la compétition en toute sérénité et dans la bonne humeur. C’est aussi intégrer la famille bLU cRU et peut-être devenir le futur Fabio Quartararo en accédant à un championnat de niveau européen !

La première édition de la Superfinale Européenne R3 réunissant les meilleurs pilotes de chaque Challenge R3 nationaux, a eu lieu en octobre 2022 sur le prestigieux circuit de Portimao. Cinq pilotes issus de la filière française ont pu se frotter à leurs homologues européens pour décrocher le rêve ultime : une saison offerte en R3 bLU cRU European Championship pour le vainqueur. Cette saison, Yamaha Motor France offrira les frais d’inscriptions à la Superfinale Européenne 2023 aux 3 premiers pilotes du classement général du Challenge R3 après l’épreuve de Carole (hors licence et pièces de rechange) ! Les 3 premiers du classement général seront également récompensés en fin de saison avec un budget d’accompagnement en pièces Yamaha et lubrifiants Yamalube.

Pour toute question relative au Challenge R3, n’hésitez pas à nous contacter via blucru@yamaha-motor.fr

Avantages du Challenge R3

– Rejoindre la famille bLU cRU

– Réelle médiatisation du Challenge

– Un tremplin potentiel vers la Superfinale et des circuits européens

– Une dotation de vestimentaire Yamaha Racing et de produits Yamalube

– Des conditions préférentielles chez les partenaires Ixon et Shark des récompenses pour les pilotes du podium final

Calendrier

7 épreuves sont inscrites au calendrier 2023

INFOS PRATIQUES

Règlement

Le Challenge R3 étant intégré au FSBK, le règlement technique et sportif sera le même que celui appliqué SSP 300. Ce Challenge est réservé aux Yamaha R3 à partir du millésime 2015. L’âge requis pour participer est de 14 ans révolus.

Inscription

Le Challenge R3 est ouvert à tout possesseur d’une Yamaha R3, préalablement inscrit en FSBK en catégorie SSP 300. L’inscription est gratuite. Un kit déco et un plan de patchage combinaison seront obligatoires pour participer au Challenge R3. Nous recommandons S2 Concept pour la confection des kit déco. N’attendez plus… inscrivez-vous !