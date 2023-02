Nouvelles Ténéré 700 Extreme et Ténéré 700 Explore 2023

Yamaha enrichit et diversifie la gamme Adventure

Depuis son lancement en 2019, la Yamaha Ténéré fait figure de référence dans la catégorie des motos d’aventure de moyenne cylindrée. Équipée du remarquable moteur CP2 de 690 cm³ à haut rendement de Yamaha et d’un châssis polyvalent doté de suspensions haut de gamme, la Ténéré rencontre un succès phénoménal, avec plus de 40 000 unités vendues en Europe. La gamme s’est récemment étoffée avec l’arrivée de la Ténéré 700 World Raid, et elle continuera à le faire en 2023, avec le lancement de deux nouveaux modèles : les Ténéré 700 Extreme Edition et Ténéré 700 Explore Edition

Ténéré 700 Extreme Edition – Des performances tout-terrain exceptionnelles

Pour une plus grande maniabilité en tout-terrain et plus d’agilité sur terrain accidenté, la Ténéré 700 Extreme Edition dispose de suspensions KYB haut de gamme entièrement réglables avec un débattement supplémentaire de 20 mm à l’avant et à l’arrière. La fourche est pourvue d’un revêtement Kashima résistant.

Entièrement réglable en précharge, en détente et en compression pour s’adapter au pilotage et au profil du terrain, la Ténéré 700 Extreme Edition est un modèle destiné aux pilotes qui souhaitent bénéficier de performances optimales dans les conditions les plus difficiles. Équipée de série de repose-pieds légers en titane, d’une protection de radiateur en aluminium, d’un guide de chaîne, d’un garde-boue avant haut type enduro et d’une selle rallye à profil plus plat, la Ténéré 700 Extreme Edition est conçue pour affronter les terrains les plus accidentés. Ses atouts séduiront certainement les jeunes pilotes tout-terrain, inspirés également par les pilotes d’usine Yamaha Allesandro Botturi et Pol Tarrès.

Ténéré 700 Extreme Edition

Nouvelles caractéristiques exclusives

Fourche KYB entièrement réglable de 43 mm de diamètre avec revêtement Kashima, débattement de 230 mm (soit 20 mm de plus que la Ténéré 700).

Amortisseur arrière à cartouche léger KYB entièrement réglable, débattement de 220 mm (soit 20 mm de plus que la Ténéré 700)

Garde au sol de 260 mm (soit 20 mm de plus que la Ténéré 700)

Compteur TFT de 5 pouces connecté à 3 thèmes avec écran Rally Raid de style roadbook en option

Repose-pieds légers en titane antidérapants offrant une surface supérieure de 35 %

Selle monobloc plate avec rembourrage supplémentaire de 20 mm offrant une hauteur de selle plus importante de 910 mm

Garde-boue avant haut, de type enduro et de couleur assortie

Grille de protection de radiateur en aluminium et guide de chaîne

Ténéré 700 Explore Edition – Confort, capacités et accessibilité optimisés

Avec sa selle abaissée de 860 mm et ses niveaux accrus de confort et de commodité, la nouvelle Ténéré 700 Explore Edition est conçue pour permettre à chacun de découvrir plus facilement de nouveaux horizons. Les suspensions KYB repensées à l’avant et à l’arrière offrent un débattement réduit de 20 mm afin d’abaisser la hauteur de selle pour faciliter l’accès au sol et améliorer le contrôle à basse vitesse. De plus, les constantes de ressort avant et arrière ont été légèrement augmentées pour plus de maniabilité et de sécurité lorsque la moto est chargée au maximum.

La Ténéré 700 Explore Edition est équipée d’une bulle plus haute et plus large que la bulle classique, ce qui augmente la surface de 50 % et améliore le confort de conduite. Un nouveau système de passage rapide des rapports avec des réglages spécifiques à la Ténéré pour des changements de vitesse optimisés complète ses caractéristiques. Grâce aux supports de sacoches latérales montés de série, les clients peuvent choisir d’installer des sacoches rigides ou souples d’origine Yamaha moyennant un coût supplémentaire.

Ténéré 700 Explore Edition

Nouvelles caractéristiques exclusives

Nouvelle fourche KYB de 43 mm, débattement de roue de 190 mm (soit 20 mm de moins que la Ténéré 700)

Amortisseur arrière à réglage déporté, débattement de roue de 180 mm (soit 20 mm de moins que la Ténéré 700)

Hauteur de selle réduite à 860 mm pour plus de stabilité à l’arrêt et une plus grande maniabilité (soit 15 mm de moins que la Ténéré 700).

Bulle 50 % plus grande pour une meilleure protection contre le vent

Supports de sacoches latérales montés d’origine

Choix de sacoches latérales rigides ou souples d’origine Yamaha (moyennant un coût supplémentaire)

Système de passage rapide des rapports pour des changements de vitesse optimisés

Tarifs et disponibilités

La Ténéré 700 Extreme Edition et la Ténéré 700 Explore Edition seront disponibles uniquement en France, en Italie et en Allemagne. Dans l’Hexagone, ces modèles seront disponibles à partir d’avril 2023.

Ténéré 700 Explore Edition : 11 799 € TTC

Ténéré 700 Extreme Edition : 11 899 € TTC

Coloris

La Ténéré 700 Extreme Edition et la Ténéré 700 Explore Edition seront disponibles en Icon Blue et Tech Kamo.