BMW Motorrad célèbre son centenaire au salon du 2 roues de Lyon du 23 au 26 février

Depuis plus d’un quart de siècle, le salon du 2 roues de Lyon rassemble les passionnés, les professionnels et les amateurs autour d’un centre d’intérêt commun : le 2 roues. Ce salon, rythmé par de nombreuses animations, constitue un des rendez-vous immanquables de l’année pour BMW Motorrad France. Le constructeur profite de cette 30ème édition pour célébrer son centenaire avec un dispositif complet, qui sera à coups sûrs l’une des attractions incontournables pour les visiteurs.

Un stand inédit pensé autour de différents univers de la gamme BMW Motorrad.

Pour célébrer ses 100 ans, BMW Motorrad expose ses dernières nouveautés et une partie de son savoir-faire aux yeux du public qui fera le déplacement à Lyon. Cette année, le stand de 600 m2 fait peau neuve et s’articule autour de zones issues de l’univers BMW Motorrad. Ainsi, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les espaces « Sport », « Ride & Share », « Urban Mobility », « Heritage » et « 100 Years ». Ce stand inédit, érigé à l’entrée du Hall 4 (emplacement 4D1) et sublimé par plus d’une vingtaine de modèles, sera également l’occasion pour le public de découvrir les équipes et les partenaires de BMW Motorrad France ainsi qu’une partie de la collection Ride & Style 2023.

Une zone « 100 ans » dédiée aux modèles historiques et à la communauté BMW Motorrad.

Après avoir présenté les BMW R nineT et BMW R 18 100 Years fin 2022, BMW Motorrad France poursuit les festivités en dévoilant aux visiteurs du salon une zone « 100 ans » dédiée à l’histoire de la marque. Imaginée sur 200 m2, entre les halls 3 et 4 (emplacement P342), cet espace accueille une sélection de modèles emblématiques comme la mythique BMW R 32, qui marquait le début de la production des motos BMW, la BMW R 80 G/S ou encore le BMW C1. Ce dernier sera à coups sûrs le point de rencontre de la communauté BMW Motorrad qui pourra alors regarder dans le rétroviseur et partager ses plus belles histoires en lien avec le constructeur allemand.

Les festivités se poursuivent également au guidon.

Lors de cette 30ème édition, BMW Motorrad France invite plus que jamais le public à essayer les modèles GS au centre d’essais offroad et une sélection de modèles de sa gamme sur le centre d’essais routiers du salon.

C’est au niveau du départ de ces essais routiers que les équipes de BMW présenteront en avant-première les motos du roadshow « BMW HERITAGE TOUR » qui parcourra les routes de France en 2023, à partir de début mars.