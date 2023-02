Gobik et CUPRA lancent une nouvelle ligne exclusive de vêtements de cyclisme inspirés par la sportivité et le design

Gobik, la marque de vêtements et d’accessoires dédiés au cyclisme, a lancé une nouvelle ligne d’équipements de cyclisme professionnel en collaboration avec la marque automobile CUPRA. Exclusifs dans l’offre de Gobik, ces nouveaux articles sont une réinterprétation des deux produits les plus emblématiques de la marque – un maillot de cyclisme et une paire de cuissards qui ont été développés pour offrir une performance maximale, avec un style à la fois élégant et sportif.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du nouvel accord de co-branding entre Gobik et CUPRA, dans lequel les deux entreprises s’engagent à mettre en avant des valeurs communes telles que la sportivité, la performance et le design. Grâce à des vêtements aux lignes épurées et aux couleurs vives, qui sont doublés d’une force et d’une personnalité uniques, Gobik est en parfaite adéquation avec le caractère de la marque CUPRA

Deux articles exceptionnels viennent s’ajouter au catalogue de Gobik, qui représentent les premiers fruits de ce partenariat : le maillot à manches courtes CX Blend, une pièce exclusive et inédite jusqu’à maintenant, et le cuissard Revolution, avec un coloris élégant inspiré par CUPRA. Cette collaboration est la dernière en date entre CUPRA et un fabriquant de vêtements. Gobik rejoint ainsi d’autres marques de renom telles que Wilson, L.G.R, Marset et Mikakus.

À propos de la dernière collaboration Lifestyle de la marque automobile, Antonino Labate, directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA, a déclaré : « La capacité de Gobik à capturer les émotions à travers ses lignes de vêtements en fait un partenaire idéal pour CUPRA. Chez CUPRA, le design et la performance sont les clés de nos voitures et de notre marque. C’est pourquoi nous sommes confiants de travailler avec Gobik pour donner vie à nos idéaux. Nous savons comment créer des expériences émotionnelles à l’instar de nos partenaires chez Gobik ».

D’un point de vue technique, le maillot à manches courtes CX Blend est une pièce légère et respirante, qui bénéficie d’un ajustement parfait et d’une grande longévité. De son côté, le cuissard à bretelles Revolution est conçu pour obtenir les meilleures performances possibles lors des longues sorties, en privilégiant des caractéristiques telles que la compression, le confort et la légèreté.

José Ramón Ortín, PDG et co-fondateur de Gobik, a déclaré que « cette collaboration avec CUPRA fait partie du parcours de Gobik pour devenir une marque mondiale. Compte tenu de nos objectifs et de nos capacités actuelles, nous avons estimé qu’il était temps de nous associer à une entreprise de renommée mondiale, qui partage également les valeurs et la philosophie de notre travail. Cet accord qui est le premier de ce genre pour nous, représente l’union du monde de l’automobile et de la mode sportive. Il s’agit d’une collaboration qui nous mettra au défi de créer des vêtements uniques au niveau technique et avec un design affirmé ».

« Nous avons franchi une nouvelle étape vers des détails personnalisés avec ces modèles », poursuit M. Ramón Ortín. « Les détails réfléchissants gravés au laser en sont le parfait exemple, tout comme le logo de la collaboration CUPRA X Gobik qui se trouve au dos du maillot, ou encore l’application de vinyles thermoadhésifs dans de nombreuses parties des deux vêtements ».

Les deux articles seront commercialisés dans les CUPRA Garages et sur la boutique en ligne de Gobik.