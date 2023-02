Utopia : 3 millions d’euros pour soutenir un événement culturel phare de la MEL

Dans la lignée d’Utopia en 2022 qui a remporté une très forte adhésion de la part des publics, lille3000 propose une nouvelle grande édition qui aura lieu en 2025. Cet événement sera une nouvelle fois un vecteur fort de l’attractivité à l’international de la MEL, mais également un outil au service des communes pour proposer une offre culturelle au plus près des habitants de la métropole. Ce projet répondant pleinement aux objectifs fixés par la politique culturelle métropolitaine, la MEL y contribuera à hauteur de 3 millions d’euros sur la période 2023 – 2025.

Un évènement aux fortes retombées touristiques et économiques

La mise à profit des grands rendez-vous culturels pour promouvoir la métropole lilloise comme destination touristique est un enjeu important pour la MEL. Lors de la précédente édition, Utopia, proposée par lille3000, l’Observatoire métropolitain du tourisme de la MEL a estimé les retombées économiques à près de 53M€. Cette économie touristique générée par la programmation est à rapprocher de l’effort de la MEL de 3 M€ et confirme l’impact de l’événement en terme d’attractivité. Afin de soutenir la prochaine édition, accompagner sa montée en puissance, assurer son succès et son rayonnement national et international, la MEL renouvelle son engagement et propose un financement à hauteur de 3 M€ pour la période 2023 – 2025.

La MEL entend soutenir et sera attentive à :

la réalisation de la fête d’ouverture qui doit être un grand moment de « vivre ensemble » ;

l’émergence et la coordination de projets culturels à l’échelle des territoires de la métropole ;

l’implication et la participation des habitants de la métropole à ce grand événement à travers des formes variées et renouvelées ;

l’émergence d’initiatives en lien avec la politique de la ville ;

l’intégration d’une démarche développement durable dans l’ensemble du projet ;

la communication et la valorisation touristique du programme.

Une réponse aux ambitions culturelles portées par la MEL

La MEL est vigilante afin que le nouveau projet :

favorise l’intercommunalité culturelle et la cohésion métropolitaine en fédérant et renforçant la cohérence de l’ensemble des initiatives et en favorisant les projets partagés entre acteurs de la société, et les rencontres de nouveaux publics ;

favorise l’accessibilité des publics à la culture en faisant de cet événement un moment marquant et populaire, et en facilitant le déplacement des métropolitains sur l’ensemble du territoire ;

recherche l’excellence en faisant de ce projet un évènement de grande qualité, susceptible d’attirer non seulement un public métropolitain, mais également hors métropole ;

donne du sens et affirme la dimension métropolitaine de cet événement ;

inscrive cet événement dans la durée.

Lors de la dernière édition Lille 3000, toutes les communes de la MEL ont été intégrées à cet événement international et chacune a reçu sur son territoire au moins une animation.

Cette ambition renouvelée permettra ainsi à tous les métropolitains de prendre part aux festivités. Il sera également vecteur d’une forte attractivité à l’instar d’autres événements culturels d’envergure internationale à l’image de Lillarious organisé du 6 au 12 février ou encore Séries Mania qui se déroulera du 17 au 24 mars.

Les chiffres clés d’Utopia, événement culturel phare de la MEL en 2022