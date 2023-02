Nouveau MINI Cooper SE Cabrio 100% électrique

Après les réactions positives suscitées par le modèle « one of » présenté l’été dernier, MINI va maintenant de l’avant avec l’entrée en production d’une petite série du MINI Cooper SE Cabrio 100% électrique. Celui-ci représente un autre grand pas en direction de la mobilité purement électrique pour le constructeur britannique et se positionne comme le premier cabriolet premium sans émissions locales. À partir d’avril 2023, le MINI Cooper SE Cabrio sera proposé en Europe et limité à 999 exemplaires, dont 155 pour la France.

« Il y a trois ans, nous avons lancé la MINI Electric, et aujourd’hui, une MINI sur cinq vendue en Europe est entièrement électrique. Ce succès nous a incités à mettre en production une petite série du MINI Cooper SE Cabrio en quelques mois seulement. Je suis ravie que nous puissions offrir à 999 clients une sensation extraordinaire et unique de karting à ciel ouvert », déclare Stefanie Wurst, directrice de MINI.

Le MINI Cooper SE Cabrio est disponible dans les teintes de carrosserie Enigmatic Black et White Silver. Les poignées de porte, les ouïes latérales et l’entourage des feux avant et arrière sont en Resolute Bronze. Les logos MINI et le lettrage du modèle sont assortis à l’élégant Piano Black. Le logo E se retrouve sur le pare-chocs avant et à l’arrière, soulignant ainsi visuellement le plaisir de conduire sans émissions locales.

Le MINI Cooper SE Cabrio se dote d’autres éléments propres comme l’inscription « 1 of 999 » qui se marient parfaitement avec un motif unique au niveau des seuils de porte et des ouïes latérales, soulignant le côté exclusif de cette MINI à ciel ouvert.

MINI joue un rôle de pionnier avec les jantes en alliage léger Electric Power Spoke 100% fabriquées à partir d’aluminium recyclé. De plus, la combinaison de l’électricité verte lors de la production et l’utilisation de matières premières recyclées permet de réduire considérablement les émissions de CO 2 par rapport aux processus de fabrication conventionnels.

Dotation de série riche, sublimée par les caractéristiques de design typiques MINI Electric.

Le MINI Cooper SE Cabrio est équipé de série des sièges sport, chauffants, MINI Yours Leather Lounge et du volant sport gainé cuir Nappa, qui peut être chauffant en option. Le logo MINI Electric, de couleur bronze, est apposé sur la branche inférieure de ce volant et renforce le caractère singulier du modèle. Ce logo n’est pas le seul élément qui rappelle aux passagers qu’ils sont à bord d’un cabriolet entièrement électrique. En effet, de nombreux accents de couleur jaune, tels que le bouton start-stop, contrastent dans l’habitacle avec les inserts décoratifs Piano Black.

Le MINI Cooper SE Cabrio reprend les services eDrive déjà connus sur la MINI Cooper SE. Ceux-ci fournissent au conducteur des informations sur la consommation d’énergie actuelle, l’autonomie et des conseils pour un style de conduite encore plus efficient. Toutes les informations essentielles sont résumées sur l’affichage tête haute de la MINI pendant la conduite. Sur les longs trajets, décapoté ou non, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go et le Pack Safety garantissent un confort optimal.

Un « go-kart feeling » électrisé et électrisant, cheveux au vent.

Avec une longueur de 3 863 mm, un empattement de 2 495 mm, une largeur de 1 727 mm et une longueur de 2 495 mm, les dimensions restent inchangées par rapport aux MINI Cabrio à moteurs thermiques. Le volume de coffre de 160 l est lui aussi identique. Le moteur électrique de 135 kW (184 ch) provient des centres de compétence en mobilité électrique de BMW Group à Dingolfing et Landshut. Sa compacité permet une répartition particulièrement harmonieuse de la charge sur les essieux et favorise un comportement agile et facilement contrôlable. Il permet également au MINI Cooper SE Cabrio d’accélérer de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes.

Avec une autonomie de 201 kilomètres selon le cycle WLTP, les excursions à ciel ouvert sont possibles bien au-delà des limites de la ville. La capote MINI Yours avec motif Union Jack peut être ouverte ou fermée électriquement jusqu’à 30 km/h. Elle peut également être ouverte comme un toit coulissant à des vitesses plus importantes.

De l’idée à la production en petite série.

Avec le MINI Cooper SE Cabrio, le constructeur britannique souligne sa flexibilité et met en place pour la première fois une production en petite série. Le MINI Cooper SE Cabrio sera produit à seulement 999 exemplaires (155 d’entre eux seront disponibles dans l’Hexagone) aux côtés des MINI Cabrio thermiques aux Pays-Bas.

Le MINI Cooper SE Cabrio est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 60 490 € TTC.