Réhabilitation des résidences étudiantes de l’ENVT

Le Groupe des Chalets est le seul lauréat en Occitanie de l’appel à projet MassiRéno dans le cadre du plan France Relance avec notamment le projet de réhabilitation de la résidence étudiante de l’ENVT.

Cette opération de 254 logements étudiants, situés au coeur du campus de l’ENVT figure parmi les 10 lauréats de l’appel à projet national “MASSIRENO”, porté par le ministère de la Transition écologique, dans le cadre du plan France Relance, pour la massification de la rénovation exemplaire du parc locatif social.

Seulement deux projets ont été sélectionnés sur la région Occitanie, dont la réhabilitation de la Cité Rose, également portée par le Groupe des Chalets. La démarche de cette rénovation s’inscrit totalement dans les enjeux prioritaires de la Métropole, à travers le contrat d’engagement, pour la lutte contre le changement climatique, avec notamment 4 objectifs :

Utilisation de techniques industrielles innovantes, intégrées et duplicables afin de massifier la rénovation énergétique du parc locatif social

Objectif de performance énergétique après travaux : Consommation tous usages < 60 kWh. Énergie finale/m².an.

Garantie de cette performance énergétique sur une durée de 30 ans.

Utilisation de techniques recourant aux solutions de rénovation bas-carbone et sobres en ressources

« La phase de préparation de chantier a démarré cet été et la livraison est programmée pour le 4ème trimestre 2023. Depuis son implantation sur le campus des Capelles en 1964, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse dispose d’une résidence étudiante qui permet aujourd’hui de loger une partie de nos 850 étudiants. Son existence contribue à l’attractivité de notre école et facilite l’émergence des activités associatives portées par les étudiants. Je me réjouis de la réalisation de cet ambitieux projet de rénovation pour améliorer le confort des étudiants. »

Pierre SANS, Directeur de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse