JeNeSuisPasUneData : Avec l’UFC-Que Choisir, reprenez le contrôle de vos données personnelles

Dans le cadre de la journée de la protection des données, l’UFC-Que Choisir lance une campagne de mobilisation #JeNeSuisPasUneData qui propose un outil innovant et gratuit (1) qui permet à chaque internaute de découvrir concrètement quelles sont les données personnelles collectées par les plateformes qu’il utilise, mais aussi et surtout, d’exercer ses droits de rectification, de suppression, et à l’oubli… L’objectif est clairement qu’ils reprennent le contrôle.

ILS ONT FAIT DE NOUS DES DATAS

Quelles sont les données personnelles dont Facebook, Netflix, Instagram, UBER, Tinder et bien d’autres disposent ? Quel portrait-robot font-elles de vous ? Si les consommateurs ont conscience de la collecte de données dont ils sont l’objet dans leur quotidien, ils sont loin d’en mesurer l’ampleur et surtout l’exploitation qui en est faite. Il est primordial que les consommateurs réalisent l’importance des données qu’ils laissent sur Internet et les conséquences que cela peut impliquer sur leur vie, dans un contexte, en outre, de cybercriminalité en pleine expansion.

À travers la campagne #JeNeSuisPasUneData, financée par son Fonds de dotation alimenté par les dons, l’UFC-Que Choisir entend donc éveiller les consciences en révélant quels sites détiennent quelles informations et surtout mobiliser les internautes, en facilitant leur démarche pour exercer leurs droits.

Pour Alain Bazot : « Les géants du web ont fait de nous des datas, mais ça n’est pas une fatalité. Aujourd’hui, il est temps de renverser la tendance, de réagir en reprenant la main sur nos données personnelles. Nous avons des droits, exerçons-les. »

REPRENONS LE CONTRÔLE, MOBILISONS-NOUS

En vigueur depuis 2018, le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), encouragé par l’UFC-Que Choisir, a permis de renforcer les droits des consommateurs quant à l’accès et la maîtrise de leurs données personnelles… Mais trop peu les exercent par méconnaissance et/ou sentiment de complexité.

L’UFC-Que Choisir entend donc jouer le rôle de facilitatrice et lance un appel à la mobilisation à travers sa campagne et son outil. Reprenez le contrôle de vos données, rendez-vous sur : www.jenesuispasunedata.fr.

(1) https://respectemesdatas.fr/