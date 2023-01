La nouvelle Nissan GT-R dévoilée au Japon

Nissan dévoile aujourd’hui la nouvelle GT-R destinée au marché japonais, et deux éditions spéciales : la Nissan GT-R Premium edition T-spec et la Nissan GT-R NISMO Special edition. Les modèles 2024 arriveront sur le marché japonais au printemps prochain et seront rejoints par les versions NISMO, dont la commercialisation est prévue cet été.

Avec « evolving toward ultimate driving pleasure » comme concept, la Nissan GT-R continue de renforcer son statut de voiture de sport de référence. Ces nouveaux modèles offrent un équilibre inédit entre vitesse et comportement routier. « Avec un nouveau design de calandre, des technologies et un savoir-faire de pointe, les nouveaux modèles sont le summum de la GT-R R35 » a déclaré Ashwani Gupta, COO de Nissan.

La nouvelle GT-R bénéficie d’une aérodynamique améliorée et d’un comportement routier encore optimisé. A puissance constante, le bruit et les vibrations ont été réduits, et le son soigneusement réglé, pour améliorer le confort à bord.

La configuration « T-spec » illustre la philosophie de la GT-R dans sa façon de marquer son époque. La GT-R T-spec a été créée pour garder une longueur d’avance sur son époque et offrir au conducteur une adhérence maximale. La Nissan GT-R Premium edition T-spec est désormais équipée d’une suspension spécialement réglée et de freins à disque en carbone, offrant ainsi le plaisir d’une conduite en douceur et d’un comportement dynamique.

La Nissan GT-R la plus performante de tous les temps

La Nissan GT-R NISMO pousse au maximum l’utilisation des technologies issues de la compétition. En optimisant les performances aérodynamiques et le réglage de la suspension, et en ajoutant un différentiel mécanique à glissement limité à la transmission avant, Nissan propose la GT-R la plus performante de tous les temps. Les sièges baquets exclusifs Recaro à dossier en carbone ont été travaillés pour un confort de conduite amélioré et faire corps avec la voiture.

La Nissan GT-R NISMO Special edition reçoit des pièces de moteur de haute précision (segments de pistons, bielles, vilebrequin) dont l’équilibre des masses a été particulièrement soigné, ainsi qu’un capot moteur en carbone exclusif NISMO (avec des prises d’air NACA).