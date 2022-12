CUPRA UrbanRebel Racing Concept fait son entrée dans le monde virtuel de Forza Horizon 5

Développé par Xbox Game Studios et Playground Games, Forza Horizon 5 permet désormais aux joueurs de sélectionner le dernier concept-car de CUPRA, qui rejoint la liste des véhicules déjà disponibles dans le jeu. Les fans sont invités à prendre le volant de ce modèle de course 100 % électrique qui affiche un vrai caractère de rebelle. Attendue dans le monde réel dès 2025 dans une version homologuée pour la route, les amateurs de Forza Horizon pourront découvrir la CUPRA UrbanRebel Racing Concept en avant-première dans Forza Horizon 5.

Conçu, développé et fabriqué à Barcelone, le concept-car de course associe électrification, développement durable et performance. Le tout en intégrant l’esthétique du monde virtuel pour créer un langage de design à destination de la future génération de véhicules électriques. CUPRA a injecté une touche de gamification à la voiture de course, qui devient désormais une réalité dans l’un des jeux vidéo les plus célèbres.

Dotée d’une carrosserie dont la teinte s’adapte et varie en fonction de la lumière, ainsi que d’un grand spoiler avec des feux intégrés qui fait référence aux voitures de course du monde virtuel, la CUPRA UrbanRebel Racing Concept fait son entrée dans le monde ouvert et dynamique de Forza Horizon 5. Les joueurs peuvent s’immerger dans un mode campagne extrêmement riche et qui comporte des centaines de défis passionnants, mener des expéditions à couper le souffle et rencontrer de nouveaux personnages dans les missions Horizon Story.

« La CUPRA UrbanRebel Racing Concept est une vraie voiture de course gamifiée qui s’intègre parfaitement dans Forza Horizon 5. Le jeu offre l’opportunité aux fans de prendre le volant de cette voiture en avant-première ! », a déclaré Antonino Labate, Directeur Monde de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA.

La performance est au cœur de la CUPRA UrbanRebel Racing Concept. Cette dernière délivre une puissance continue de 250 kW (340 ch), et un pic de puissance jusqu’à 320 kW (435 ch). Elle peut accélérer de zéro à 100 km/h en seulement 3,2 secondes.

La voiture 100 % électrique est parfaitement adaptée à Forza Horizon 5, un jeu dans lequel vous pourrez piloter ce concept-car atypique pour réaliser le meilleur temps au tour sur le circuit de l’Arche de Mulegé dans Forza EV Rivals, ou en la mettant à l’épreuve dans le mode dédié Seasonal PR Stunts. Atteignez la ligne d’arrivée dans le plus pur style électrique et rebelle. De plus, Forza Horizon 5 se déroule au Mexique, qui est le principal marché de CUPRA en dehors de l’Europe. C’est également là que le premier CUPRA City Garage a été ouvert.

La CUPRA UrbanRebel Racing Concept sera disponible pour tous les joueurs de Forza Horizon 5 à l’occasion de la campagne Horizon Holidays. Elle pourra être téléchargée gratuitement jusqu’au 5 janvier 2023 via l’onglet « Gifts » du Message Centre.

Il s’agira de la deuxième voiture de CUPRA qui sera proposée dans Forza Horizon 5. En effet, dans le cadre du partenariat entre le championnat Extreme E et la franchise Forza qui est le partenaire de jeu officiel, la CUPRA Tavascan XE 100 % électrique de la marque a fait son entrée dans le titre l’été dernier.

Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox Series X|S, sur Xbox One, sur les PC Windows et sur Steam, ainsi que dans le Xbox Game Pass sur console, PC et dans le Cloud Gaming (Beta) avec le Xbox Game Pass Ultimate.