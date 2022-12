La couleur tendance Pantone pour 2023 : le Viva Magenta

S’exprimer avec de la couleur

Pleine de tempérament, audacieuse, optimiste. C’est ainsi que l’Institut des couleurs Pantone décrit sa nouvelle couleur tendance de l’année : le Viva Magenta. C’est un rouge vif électrisant qui inspire la joie à l’état pur et la confiance en soi – et qui donne envie d’expérimenter.

L’experte chromatique Gesa Hansen montre comment bien utiliser cette couleur. La designer germano-danoise a, depuis longtemps, su tirer profit des tons chaleureux du rouge et les utilise de préférence dans la salle de bains pour transformer cette pièce souvent froide en un cocon douillet. Elle associe ainsi un lavabo Artis rouge, par exemple, avec des murs bordeaux nonchalants, du carrelage terracotta et d’autres accessoires monochromes. Cette tendance ne s’arrête pas au pied de la baignoire : avec Colour on Demand, les baignoires peuvent en effet être habillées d’un tablier coloré dans des tons rouges vifs. La salle de bains devient ainsi une véritable déclaration de style.

Mais, une couleur comme le Viva Magenta convient également à la perfection pour apporter des notes expressives dans toute la maison. Des verres rouges, de la porcelaine ornée d’un décor de pétales de roses magenta, des lampes de table ou des textiles se combineront ainsi à l’infini pour apporter la touche finale à la décoration intérieure.