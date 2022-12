Norma Capital renforce la valorisation de son parc immobilier avec l’arrivée d’Ursula Majer

Ursula Majer rejoint les équipes de Norma Capital pour prendre en charge la valorisation du patrimoine immobilier de la société de gestion. En tant que Senior Asset Manager, elle assurera le suivi de la performance des actifs immobiliers, ainsi que les négociations locatives, la mise en place des projets de valorisation technique et enfin, elle déploiera le programme de développement de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments en collaboration avec le département Investissement Socialement Responsable.

Ursula Majer est rattachée à Faïz Hebbadj, président de Norma Capital, et recrutera prochainement un.e Asset Manager pour l’épauler.

Trilingue français-anglais-polonais avec une double maîtrise d’anglais, titulaire d’un Master Marketing & Communication de l’Ecole de Commerce ESA Paris et diplômée en Vente et Gestion d’Immeubles de l’ICH CNAM Paris, Ursula Majer, a débuté sa carrière d’Asset Manager chez Générale Continentale Investissements. Après un passage chez FPS Towers (ATC) en tant que Responsable du Développement Immobilier, elle rejoint Fiducial Gérance au poste de Responsable des Arbitrages. Avant d’intégrer les équipes de Norma Capital, elle était Directrice Asset Management au sein d’une foncière privée spécialisée en retail.

« Je suis ravie d’intégrer Norma Capital, une structure dynamique à taille humaine et à l’écoute des changements profonds du marché de l’immobilier. La société de gestion et ses ambitions d’évolution correspondent pleinement aux valeurs que je souhaite porter », précise Ursula Majer.

« Nous sommes heureux de confier à Ursula l’asset management de nos actifs. Grâce à son expérience et sa méthodologie, Norma Capital pourra poursuivre son développement et l’aboutissement de ses projets de valorisation du patrimoine existant et à venir », indique Faïz Hebbadj.