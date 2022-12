8 expressions de Noël autour du monde pour épater la famille le soir du réveillon

Le compte à rebours avant le jour de Noël est lancé, les premières cases des calendriers de l’avent ont été ouvertes, les sapins commencent à scintiller auprès des cheminées, toutes les traditions de Noël commencent à pointer le bout de leur nez.

En fonction de chaque pays, nationalités et cultures, les traditions du 24 et 25 décembre sont différentes. Babbel, la plateforme premium d’apprentissage des langues, révèle 8 expressions et traditions du monde entier autour de Noël ; de quoi faire rayonner sa culture devant la famille lors du repas de Noël.

“Pour comprendre pleinement d’autres cultures, il est également important de découvrir leurs aspects plus folkloriques, et en cela la langue nous aide. En effet, l’étymologie et la sémantique révèlent beaucoup de choses sur un rituel et une culture donnés.” explique Malcolm Massey, professeur de français pour Babbel Live. “Faire preuve de curiosité à l’égard des traditions qui façonnent des célébrations telles que Noël en dit long sur l’identité et l’histoire d’une population. Ces rituels permettent non seulement de réunir la famille et les amis, mais aussi de donner un sentiment d’appartenance à une communauté plus large.”

1- En Italie, Befana, la vieille femme qui apporte bonbons ou charbons la veille de l’Epiphanie



Il existe de nombreuses représentations de personnages qui apportent des présents à Noël : St Nicolas, le Père Noël, l’Enfant Jésus, Ded Moroz. En Italie, le plus connu est celui de Befana. A l’image des figures précédentes, elle rend visite aux enfants pour remplir leurs chaussettes de bonbons et de cadeaux s’ils ont été sages, ou de charbon dans le cas contraire. Mais contrairement aux autres, elle arrive la veille de l’Épiphanie, le 5 janvier.

On la représente généralement à califourchon sur son balai, un fichu sur la tête, et le visage recouvert de suie puisqu’elle arrive, elle aussi, par la cheminée. Généralement, les enfants déposent un verre de vin et une assiette bien garnie pour elle.

2- Au Portugal, la Consoada, le dîner traditionnel de la veille de Noël

La consoada est le nom que l’on donne au repas traditionnel de la veille de Noël. Parmi les plats, l’incontournable bacalhau (la morue) servie avec du brocoli ou du chou, des œufs et une vinaigrette à l’ail.

Autrefois, il était habituel de jeûner jusqu’à la Missa do Galo (la messe du coq). Au retour de la messe, après minuit, les familles se retrouvaient autour d’un repas réconfortant, qui a donné son nom à la consoada (du latin, consolata ou conforter en français). Il était de coutume de réserver certains plats pour les proches défunts qui auraient souhaité rejoindre le dîner plus tard. La distribution des cadeaux se faisait une fois le repas terminé.

3- En Hollande,les Decemberzegels, la tradition des timbres de Noël

Dans plusieurs régions du monde, les Decemberzegels, connus aussi sous le nom de kerstzegels (timbres de Noël) désignent des timbres à durée très limitée, que l’on peut utiliser exclusivement entre le 4 novembre et le 3 janvier.

Ce qui rend cette tradition de Noël si particulière, c’est qu’il suffit d’un seul timbre pour envoyer une carte de 50 grammes maximum partout aux Pays-Bas et de deux pour l’envoyer dans n’importe quel autre pays du monde. Les Decemberzegels de cette année réchauffent le cœur avec leurs parades de personnages et d’animaux joyeusement colorés qui nous ouvrent la voie vers la grande fête de Noël.

4- En Espagne, El Gordo, le tirage de la loterie espagnole de Noël

Appelé également Sorteo Extraordinario de Navidad ou simplement la Lotería de Navidad. Le tirage a lieu le 22 décembre et il est considéré comme le tirage le plus important et le plus populaire du monde. Les 3/4 des 46 millions de résidents en Espagne participent à ce tirage, ce qui fait de El Gordo un événement incontournable juste avant Noël.

5- En Suède,Julkalender, le calendrier de l’avent télévisé

A partir du 1er décembre, la télévision diffuse tous les soirs un calendrier sous forme de série de 24 épisodes, et ce, jusqu’à Noël. Cette tradition fait vibrer tous les Suédois durant tout le mois de décembre depuis les années 60, lorsqu’a été programmé le premier calendrier télévisé de Noël : Titteliture. Dans la version originale, un tomte (une créature mythologique suédoise) ouvrait chaque jour une fenêtre différente du calendrier et révélait une surprise.

6- En Norvège, Marsipangris, le cochon en pâte d’amande qui porte bonheur

Les Norvégiens mangent 45 millions de sucreries en pâte d’amandes par an. Et à Noël, tout le pays participe à une tradition très appréciée : celle du cochon en pâte d’amandes. Dans toutes les familles, on prépare le riz-au-lait (risgrøt) et on y cache une amande. Celui ou celle qui trouve l’amande gagne le marsipangris porte-bonheur.

7- Au Danemark, Le Kalenderlys, la bougie comme calendrier de l’Avent

Le Kalenderlys est une bougie sur laquelle sont imprimés les nombres de 1 à 24. Chaque matin, au petit-déjeuner, on fait brûler la bougie, jusqu’au numéro suivant. Ces bougies, qui incarnent l’esprit de fête, sont parfaites pour adoucir les matins les plus sombres de l’hiver et apportent une grande douceur à cette période.

8- En Allemagne, Le Zuckerstange, le sucre d’orge

En 1670, dans le Kölner Dom (la cathédrale de Cologne), L’histoire dit que le chef de chœur n’en pouvait plus d’entendre les enfants faire du bruit lorsque la chorale chantait. Il aurait demandé à un confiseur local de fabriquer des bâtonnets de sucre d’orge pour les faire s’arrêter de parler. Sur ces instructions, le confiseur aurait préparé des sucreries en forme de bâtons de berger pour rappeler aux enfants les bergers qui rendirent visite à l’enfant Jésus dans l’étable.

