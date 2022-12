PUMA ANNONCE UN PREMIER COLORIS SIGNATURE POUR UN COACH DE BASKETBALL

Puma présente aujourd’hui un nouveau coloris pour la PUMA RISE NITRO, en collaboration avec le coach de basketball Chris Joseph Brickley.

Ce nouveau coloris bleu ciel ponctué de touches orangées, a été intégralement imaginé par “Coach Brickley”, soutenu par les équipes de la marque au félin. Une belle consécration pour le célèbre coach New-Yorkais qui, aujourd’hui, est l’un des entraineurs les plus prisés de la planète basket.

L’ancien pensionnaire de Division 1 NCAA, a écrit son histoire à la sueur de son front. Rêvant de NBA dès le plus jeune âge, il atteint son rêve en 2013, pas exactement de la façon imaginée. En effet, c’est sur le banc que Coach Brickley fera ses preuves. Mentoré par Phil Jackson, il noue des relations fraternelles avec plusieurs joueurs NBA tel que Carmelo Anthony ou J.R. Smith. Petit à petit Coach Brickley se fait un nom, les joueurs vantent sa passion, son travail mais aussi et surtout sa franchise et son honnêteté. Aujourd’hui, Brickley est un coach individuel de basketball pour de nombreuses stars NBA comme Lamelo Ball, un athlète PUMA, une référence du coaching mondial, mais également un rappeur et un créateur de contenus.

Ce nouveau coloris vient sublimer la PUMA RISE NITRO d’une nouvelle manière, dans un design en vogue, avec de vibrantes touches de couleurs combinées pour recréer le stripe PUMA emblématique.

Ce modèle constituant l’un des best-sellers de l’équipementier Allemand intègre de nombreuses technologies, certaines directement importées d’autres sports, et permettant à son porteur de performer au plus haut niveau.

SOUPLESSE : La mousse NITRO , directement importée des produits running de la marque, est intégrée dans la semelle intermédiaire et offre une réactivité, un amorti ainsi qu’un confort maximal tout en restant légère. Elle est parfaitement adaptée aux meneurs au jeu explosifs.

PROPLATE : La plaque asymétrique innovante agit comme un levier pour un transfert d'énergie puissant à chaque mouvement ou changement de direction rapide.

PWRTAPE : Stratégiquement placé à l'avant du pied, fournit un renforcement ciblé pour une stabilité accrue lors des coupes et des sauts à répétition.

GRIP : Composé de caoutchouc antidérapant sur toute la surface pour une durabilité et une traction accrue.

Retrouvez la PUMA RISE NITRO CHRIS BRICKLEY dès aujourd’hui sur Puma.com. La paire est également disponible chez les revendeurs spécialisés basketball.