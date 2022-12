8 collectivités normandes confrontées à des scénarios prospectifs d’épreuves majeures

Vendredi 2 décembre, 8 collectivités normandes se retrouvent à Caen afin de dresser le bilan de la 1ère année d’une expérience pilote de résilience menée à l’échelle d’un territoire. Pionnière en France, cette opération confronte ces collectivités à des scénarios prospectifs d’épreuves majeures

La date de ce rendez-vous correspond au terme du premier volet collectif du dispositif entamé en février dernier. A présent, va débuter une nouvelle phase d’accompagnement qui va se poursuivre jusqu’en 2024 par un volet individuel.

Initiée par la Direction régionale Normandie de l’ADEME, l’Agence de la transition écologique, l’opération a ciblé initialement des collectivités volontaires déjà bien engagées dans la transition écologique afin qu’elles définissent, avec un groupe de consultants, une méthode de résilience ainsi que des modalités de questionnement et d’expérimentation de ces principes.

La résilience est la capacité d’un territoire à anticiper et à réagir face à des chocs et des stress chroniques, de façon à maintenir les fonctions-clés du territoire qui permettent à ses habitants de vivre et s’épanouir.

Lancée en juin 2021 par l’ADEME Normandie, cette démarche collective intitulée « Résilience territoriale et de coopération » avait pour objectif de conduire ce petit groupe de collectivités à mener une réflexion quant à leurs capacités à surmonter une épreuve majeure, soudaine ou chronique, du type crise climatique, sanitaire ou un choc industriel.

Sur les 4 collectivités, 4 d’entre elles (Cherbourg en Cotentin, Métropole de Rouen, Dieppe Maritime, CA Seine Eure) ont choisi de travailler sur l’adaptation au changement climatique, au regard des vulnérabilités majeures de leur territoire (épisode de canicule, d’inondation ou de submersion marine). Quant aux 4 autres (Argentan Intercom, CU Alençon, Malaunay, Cote Ouest Centre Manche), elles vont travailler sur des sujets allant de la résilience énergétique (en zone industrielle ou pour une filière agricole), à l’approche systémique de la résilience à l’échelle d’une ville ou encore autour du thème Résilience et gestion de l’eau.