MSD France et l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) signent un accord-cadre stratégique dans le domaine de la recherche clinique en oncologie

MSD France et l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) – Val d’Aurelle annoncent la signature d’un accord-cadre stratégique pour 2 ans visant à optimiser et renforcer leur collaboration dans le domaine de la recherche clinique en oncologie.

Fort de la qualité et de la réussite des collaborations multi-pathologies entre les équipes MSD et les équipes du Centre de Recherche Clinique de l’ICM, ce nouvel accord-cadre vise à définir et mettre en œuvre une stratégie de collaboration scientifique entre MSD France et l’Institut du Cancer de Montpellier dans le domaine de la recherche clinique, interventionnelle et non interventionnelle. Les deux partenaires sont également déterminés à promouvoir leurs travaux sur le plan national et à affirmer leur compétitivité aux plans européen et international.

L’ICM inclut annuellement plus de 1300 patients dans près de 200 études cliniques, proposant ainsi à près de 16 % de sa file active de patients d’entrer dans une étude. Labélisé CLIP² par l’INCA pour son secteur de phases précoces et certifié ISO 9001 pour ses unités de recherche clinique, translationnelle et biométrie, l’ICM met l’accent sur la qualité de réalisation des études dans le respect des bonnes pratiques et de la sécurité des patients participants.

Cet accord a pour objectif d’optimiser la conduite de l’ensemble des études cliniques MSD France menées à l’Institut du Cancer de Montpellier par le Centre de Recherche Clinique. Il portera sur 18 études en cours ou en démarrage dans différents types de cancers et domaines thérapeutiques d’intérêt (oncologie digestive, pneumologie, cancer du sein, cancer tête et cou, urologie, multi localisations…). Plus de 25 chefs de projet et attachés de recherche clinique des opérations cliniques MSD France seront impliqués dans ces études et travailleront de concert avec les équipes de l’ICM pour leur réussite.

Afin d’accroître cette approche transverse en recherche clinique, les modalités de la collaboration entre l’ICM et MSD France reposeront principalement sur :

Une optimisation du processus d’évaluation et de validation des essais cliniques soutenus par MSD France ;

Une optimisation du nombre d’études proposées en faisabilité à l’ICM afin de permettre aux patients l’accès à un plus grand nombre d’études proposées par MSD France ;

Un démarrage accéléré pour les essais soutenus par MSD France ;

Un positionnement renforcé de l’ICM pour la coordination nationale des études MSD ;

Un partage régulier sur l’avancement de l’ensemble des projets MSD France conduits à l’ICM ainsi qu’une amélioration de la gestion des essais en cours.

« Après les Etats-Unis, notre pays est le deuxième contributeur aux essais cliniques en oncologie du groupe MSD. En France, grâce à la qualité de notre écosystème de recherche, plus de 800 sites investigateurs ont pu être impliqués dans la réalisation d’essais de phases I à III en oncologie et plus de 3 000 patients ont été inclus. L’accord stratégique signé avec l’Institut du Cancer de Montpellier est une nouvelle démonstration de l’engagement de MSD dans la recherche clinique en France, en particulier en oncologie », souligne Clarisse Lhoste, présidente de MSD France.

« Dans le cadre de son projet d’établissement, l’Institut régional du Cancer de Montpellier poursuit sa politique de développement de partenariats et de collaborations aux plans national, européen et international. Depuis 2018, il est le 5ème centre français de lutte contre le cancer membre de l’Organisation des instituts européens du cancer (OECI). Ce partenariat avec MSD France consolide nos efforts pour le développement d’une recherche clinique efficiente et la mise à disposition de molécules innovantes pour les patients suivis à l’Institut du Cancer de Montpellier », précise le Pr Marc YCHOU, Directeur Général de l’Institut du Cancer de Montpellier – Val d’Aurelle.

Dans un environnement mondial toujours plus compétitif, l’accord conclu entre l’Institut du Cancer de Montpellier et MSD France vient renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France dans la recherche médicale.