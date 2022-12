Nissan Formula E Team prend le départ vers une nouvelle ère de l’électrification avec une livrée spectaculaire

Aujourd’hui, Nissan a lancé la saison 9 du championnat du monde de Formula E ABB FIA avec la présentation à Madrid de la toute nouvelle livrée de la monoplace NISSAN e-4ORCE 04.

Forte de 85 ans d’histoire en sport automobile et de plus d’une décennie d’expertise en matière de véhicules électriques, Nissan considère la Formule E comme la parfaite vitrine de l’engagement de l’entreprise qui fonce vers un avenir électrifié conformément à ses objectifs de développement durable.

La livrée spectaculaire, sur le thème de la fleur de cerisier, emblème du Japon, de la monoplace pour la saison 9 n’est pas seulement un clin d’œil à l’ADN japonais de l’équipe, mais symbolise et célèbre également un nouveau départ.

Ashwani Gupta, Chief Operating Officer de Nissan, a déclaré : « La saison 9 marque une nouvelle ère dans la participation de Nissan au championnat. Ce sera notre cinquième saison en Formule E, mais notre première en tant qu’équipe. Nous avons une longue histoire en course automobile et nous aimons aussi oser faire ce que les autres ne font pas. Notre nouvelle livrée célèbre notre héritage japonais et je suis certain que ce design se démarquera sur la piste comme jamais auparavant. »

La saison à venir marque également le début de l’ère Gen3 de la Formule E, particulièrement attendue. Dotée de 40 % de puissance en plus que celle de l’année dernière et offrant une vitesse de pointe de plus de 320 km/h, la nouvelle monoplace Gen3 apporte un niveau de performance électrifiée jamais connu auparavant.

« La Formule E représente le summum de la technologie des véhicules électriques, et nous sommes convaincus que cette nouvelle ère apportera innovation et engouement sur la piste et en dehors. » a déclaré Guillaume Cartier, Président de Nissan AMIEO (Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie). « Avec plus de la moitié des courses se déroulant dans notre région AMIEO, notre capacité à mettre en œuvre un échange de connaissances de la route à la piste et de la piste à la route contribuera directement au développement de nos technologies électrifiées et de nos motorisations électriques pour offrir le meilleur à nos clients ».

Tommaso Volpe, General Manager de Nissan Formula E et Managing Director du Nissan Formula E Team, a également déclaré : « La saison à venir sera un grand moment pour la Formule E avec l’introduction des voitures Gen3. Mais ce sera aussi un moment clé pour nous chez Nissan car l’équipe opérera sous son nouveau nom et nous prenons l’entière responsabilité de nos opérations en Formule E. Nous tous, chez Nissan, sommes très excités par ce nouveau départ, très motivés pour relever ce nouveau défi. J’ai très hâte de commencer la saison. »

La Formule E est, depuis sa création, le premier sport neutre en carbone au monde, et le Nissan Formula E Team a reçu la note maximale de trois étoiles dans l’Environmental Accreditation Programme, une certification de la FIA en matière de développement durable.

Une nouvelle équipe de pilotes

Le Nissan Formula E Team disposera la saison prochaine d’une toute nouvelle équipe de pilotes, alliant expérience et jeunesse. Norman Nato, déjà vainqueur de course en Formule E, et Sacha Fenestraz, vice-champion de la Super Formula 2022, rejoignent tous deux le team. Le français Nato pilotera la voiture n°17, tandis que le franco-argentin Fenestraz prendra le volant de la n°23.

« J’aime vraiment la nouvelle livrée, elle est différente et se démarquera assurément sur la piste. » a déclaré Norman Nato. « Le design de la fleur de cerisier apporte une jolie touche. Cette saison est aussi un nouveau départ pour moi, et je suis extrêmement impatient. Maintenant, nous devons continuer à nous concentrer sur la préparation de la saison à venir, le développement de la voiture et le fonctionnement de l’équipe afin d’être prêts pour la première course au Mexique. Les séances d’essais sont proches et nous chercherons à utiliser le temps passé à Valence pour améliorer et développer notre compréhension de la nouvelle voiture Gen3 afin d’être à notre meilleur pour le début de la saison 9. »

Sacha Fenestraz a déclaré : « La voiture est magnifique, j’adore l’idée de la fleur de cerisier. C’est la première fois que nous voyons quelque chose comme ça en Formule E et c’est formidable de célébrer l’héritage japonais de l’équipe. J’ai hâte d’être sur la piste et je suis vraiment impatient d’arriver bientôt à Valence et de commencer les essais. C’est un grand pas pour moi de courir en Formule E, et voir le professionnalisme ainsi que le dévouement de l’équipe ne fait que me pousser à obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous préparons bien la saison dans le simulateur, peaufinant et développant la voiture pour commencer la saison de manière positive. »

Les pilotes du Nissan Formula E Team feront leurs premières sorties dans la nouvelle voiture Gen3 lors des essais officiels de pré-saison sur le circuit Ricardo Tormo à Valence du 13 au 16 décembre. La saison 9 sera la plus longue de la Formule E à ce jour, avec un record de 17 courses prévues, dont la première fois une épreuve en Inde, en Afrique du Sud et au Brésil, avant de terminer l’année au London E-Prix, le préféré des fans.

Shell et The Woolmark Company s’associent au Nissan Formula E Team

Pour la saison à venir, le Nissan Formula E Team comptera sur le précieux soutien de deux solides partenaires techniques. L’équipe continuera à travailler en étroite collaboration avec Shell, et est fière d’annoncer un nouveau partenariat enthousiasmant avec The Woolmark Company.

Pour la saison 9 de Formule E, Shell poursuivra son partenariat de longue date avec l’équipe, démontrant son engagement dans cette discipline. Le partenariat s’articule autour du développement des Shell E-fluids, conçus pour optimiser l’efficience des véhicules électriques, et du réseau de bornes de recharge Shell, la société ayant pour objectif de devenir le leader mondial des services de recharge de véhicules électriques.

István Kapitány, Global Executive Vice President de Shell Mobility, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Nissan en Formule E, nous profitons de l’expérience acquise sur la piste et l’utilisons pour créer de meilleurs produits et services pour nos clients de véhicules électriques sur la route. La Formule E est un terrain d’essai important pour le développement et la production de produits énergétiques plus propres, notamment Shell Recharge, Shell E-fluids et d’autres nouveaux produits énergétiques. »

The Woolmark Company rejoint Nissan Formula E pour la saison 9 en tant que partenaire technique pour développer à destination l’équipe un kit de vêtements hautes performances utilisant de la laine mérinos. Douce sur la peau, la laine mérinos offre des propriétés imbattables de gestion de l’humidité, de thermorégulation et de respirabilité, ce qui la rend parfaitement adaptée à un environnement de pointe comme la Formule E. Pour la première fois, la laine mérinos a été mise à l’épreuve à travers l’uniforme des membres du Nissan Formula E Team.

John Roberts, Managing Director de The Woolmark Company, a déclaré : « Notre équipe technique a travaillé main dans la main avec le Nissan Formula E Team pour créer un kit de vêtements axé sur la performance, proposant des offres de produits inattendues grâce aux qualités techniques et écologiques de cette fibre. La nature innovante de la laine mérinos rejoint celle de la technologie de la Formule E grâce aux techniques de fabrication et à l’ingénierie partagées par nos équipes. »