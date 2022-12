Catella Residential et Ikory Asset Management conçoivent une nouvelle offre pour répondre aux défis du marché résidentiel

Catella Residential et Ikory Asset Management ont conclu un accord de partenariat pour développer une offre conjointe de services qui réponde aux nouveaux enjeux du marché résidentiel.

Le projet part du défi que représente la remontée des taux et les nouvelles exigences environnementales imposées aux investisseurs en logement, confrontés à la difficulté de trouver des produits qui satisfassent leurs attentes. Les deux spécialistes du résidentiel ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire et leur réflexion en vue d’offrir de nouvelles solutions dans un marché devenu plus complexe.

L’objectif est d’accompagner les investisseurs dans leurs projets de constitution, de valorisation, de travaux de mises aux normes ou de verdissement de leur patrimoine résidentiel compte tenu de la nouvelle donne. Tant sur la recherche de nouvelles opportunités d’investissement que pour la transformation ou la gestion d’actifs, Catella Residential et Ikory Asset Management considèrent en effet que l’avenir appartient à ceux qui offriront des approches alternatives originales, adaptées et créatrices de valeur.

L’association a tout son sens : Catella Residential et Ikory Asset Management sont deux structures reconnues sur le segment du résidentiel et le cumul des connaissances et des compétences font de ce rapprochement une offre sans égal sur le marché. De plus, les deux structures sont complémentaires. Catella Residential, par sa connaissance des acteurs du neuf et de l’ancien, tant en bloc qu’au détail et son savoir-faire sur des produits type démembrement à travers sa plateforme Catella Patrimoine ; Ikory Asset Management par sa capacité à accompagner les investisseurs à l’acquisition, la gestion, la valorisation et le verdissement.

« Les grands propriétaires, qu’il s’agisse des institutionnels, des fonds d’investissement ou des foncières, ont une volonté intacte de renforcer leur position en résidentiel, déclare Stéphane Imowicz, président d’Ikory. Ils apprécient la résilience locative et la stabilité des valeurs de cette classe d’actifs, comparée au tertiaire ou à la logistique par exemple. »



« Nous rencontrons une forte demande aussi bien pour les projets d’investissement que pour la gestion ou la création de valeur avec le verdissement des parcs existants, ajoute Eric Fintz, directeur associé d’Ikory Asset Management. Dans le contexte actuel de retournement des taux et d’inflation, une place privilégiée est donnée à ceux qui proposent des solutions sur mesure : le pouvoir est à l’innovation. »



« Nous sommes particulièrement heureux de ce rapprochement, déclare Claude Cayla, Président de Catella Residential. Au-delà de cette multicompétence, c’est aussi et surtout une histoire d’hommes. Je connais Stéphane Imowicz, président d’Ikory, depuis très longtemps et nous avons souvent travaillé de concert avec les équipes d’Ikory Asset Management en toute confiance. Nos deux structures conservent respectivement leur totale indépendance et nous resterons concurrents sur le Capital Market et la vente par lot. »

A propos de Catella Residential Partners…

Catella Residential a fêté ses 20 ans cette année. Avec 900 millions de transactions réalisés sur le dernier exercice, moitié en bloc moitié au détail Catella Residential tient une position de leader en Île-de-France comme commercialisateur indépendant au détail dans le neuf mais aussi sur le marché parisien intramuros.

A propos d’Ikory Asset Management…

Créé en 2015, Ikory, est un acteur indépendant spécialiste de l’immobilier résidentiel pour le compte des grands propriétaires et investisseurs institutionnels. Véritable incubateur de l’innovation, Ikory intervient à tous les niveaux, logement social ou intermédiaire, immobilier de luxe ou résidences gérées, ainsi que sur tous les métiers, du conseil à l’asset management en passant par l’investissement, le montage d’opérations ou la gestion de projets de transformation. Ikory enregistre plus de 600 M€ sous contrat d’asset management, 750 M€ de transactions bloc signées depuis 2016 ainsi que 170 adresses commercialisées par appartement.Ikory Asset Management est une société indépendante des autres activités du groupe IKORY. Elle accompagne les investisseurs dans leurs projets de valorisation et de développement dans l’immobilier résidentiel, en bloc, diffus, neuf ou ancien et sur des stratégies core ou value. S’appuyant sur sa connaissance approfondie du marché de l’immobilier résidentiel, Ikory Asset Management conçoit des stratégies alternatives, recherche et sélectionne les actifs pertinents, mène le processus d’acquisition et prend en main la gestion, la valorisation et le reporting de ces actifs pendant la durée de détention.