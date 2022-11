MOLANG SERA SUR NETFLIX DES LE 1ER NOVEMBRE 2022

Le studio d’animation indépendant français Millimages a signé avec Netflix monde pour la diffusion des saisons 2, 3 et 4 de sa série phare, Molang, coproduite par Canal+.

Millimages et sa directrice des ventes, Sépideh Shirazi, sont très fières de signer ces trois saisons et mesurent la preuve de confiance en Molang que cela représente. La première saison de la série non verbale était déjà disponible depuis 2019 sur la plateforme aux +220 millions d’abonné.e.s. C’est le succès constant de cette première saison a permis à Millimages d’y placer les 3 saisons suivantes, en accès mondial.

La diffusion des saisons 2, 3 et 4 commencera le 1er novembre 2022. Cette nouvelle, très attendue par les 6M de fans de Molang sur les réseaux sociaux et ses téléspectateurs dans 195 pays, a été annoncée en exclusivité par le magazine Variety début octobre. La mise en ligne sera accompagnée par une campagne digitale sur les réseaux sociaux de Molang, notamment Instagram et Tiktok.

Depuis quelques années, l’audience de Molang s’est élargie, notamment sur les réseaux sociaux où la generation Z compose la majorité de ses fans. D’une série construite pour les preschoolers, Molang est devenu une véritable icone des 16-24 ans, des USA à l’Asie pacifique, avec une augmentation de +4M de followers trans-plateformes en seulement 3 ans.

Cet engouement GenZ-iesque pour le personnage non genré et symbole de bienveillance et d’inclusivité est parfaitement cohérent avec ses valeurs, présentes depuis sa création sérielle par Marie Caroline Villand pour Millimages, adapté d’un dessin original de la Coréenne Hye Ji Yoon.

Le mois de novembre sera riche en actualités pour Molang, avec en plus du lancement Netflix, la mise en place d’une campagne digitale de sensibilisation et de lutte contre le cyber harcèlement.