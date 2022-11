SAUERMANN MODERNISE SA PRODUCTION FRANCAISE DE POMPES A CONDENSATS

Grâce à la robotisation, Sauermann confirme son rôle d’entreprise clé de la relance avec le soutien du plan « France Relance » pour enrichir le patrimoine industriel national.

Investissements massifs en France Nouvelle machine spéciale robotisée de pointe Soutien du Ministère de l’Économie L’ambition d’un « Made in France » durable

Identifiée par le Gouvernement comme une entreprise clé de la relance, Sauermann s’attache à faire de son « Made in France » une ambition durable et rentable dans le cadre du plan France Relance. Le Groupe Sauermann peut ainsi investir massivement en France avec un objectif précis : se projeter dans l’industrie du futur en modernisant son outil de production.

Le plan France Relance et de la Région Île-de-France a aidé Sauermann à financer la mise en place d’une machine spéciale robotisée au sein de ses lignes de production de pompes à condensat pour les appareils de climatisation, dans son usine de Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne).

Cet investissement de plusieurs millions d’euros a notamment sollicité deux autres entreprises typiquement représentatives de l’excellence industrielle française : Himber Technologies (spécialiste robotique) et Mecasonic (spécialiste soudure ultrasons).

Cette machine de test de fonctionnement apporte une automatisation qui supprime un goulot d’étranglement dans le process de fabrication de Sauermann. Elle ouvre ainsi la possibilité d’employer un plus grand nombre d’opérateurs pour augmenter significativement les volumes de production.

Ce gain de productivité potentiel représente un progrès durable pour la compétitivité de l’entreprise. Il permet aussi d’améliorer les rendements de production, et donc l’empreinte carbone globale de l’usine, tout en perfectionnant la fiabilité des mini-pompes Sauermann.

Après avoir digitalisé l’ensemble de son environnement stratégique et opérationnel, Sauermann est déterminé à s’installer durablement dans l’ère de l’industrie 4.0 pour prendre part à la relance économique du pays.

Le plan France Relance fut un accélérateur d’entreprise très efficace pour le Groupe Sauermann, qui possède une usine d’instruments de mesure haut de gamme à Montpon-Ménéstérol (Dordogne) et une usine de pompes à condensats à Chevry-Cossigny.

A propos de Sauermann

Depuis plus de 45 ans, le Groupe Sauermann conçoit, fabrique et commercialise des produits et des services dédiés aux marchés HVACR et industriels, en axant ses efforts sur la détection, la mesure et le contrôle de la qualité de l’air intérieur (QAI). Fort d’une présence internationale, implanté sur trois continents (Europe, Asie et Amérique du Nord), réparti sur 12 sites (dont quatre unités de production), le Groupe emploie plus de 400 personnes.