L’Opel Corsa-e Rallye au Castellet pour les Motorsport Games de la FIA

Avec les FIA Motorsport Games, dont la première édition remonte à 2019, la FIA (Fédération Internationale d’Automobile) jette un pont entre la course automobile et les autres disciplines du sport automobile. Lors de la première édition, il y a trois ans à Vallelunga en Italie, 49 nations se sont disputées la gloire et les médailles dans cinq disciplines. Lors des deuxièmes Motorsport Games de la FIA, qui se tiendront du 26 au 30 octobre 2022 dans le sud de la France, quelque 1 000 concurrents de 100 nations s’affronteront.

Cette fois, il y aura 17 disciplines différentes de sport automobile sur quatre sites. La nouveauté du programme des FIA Motorsport Games est le slalom automobile, pour lequel les organisateurs avaient envisagé dès le départ l’utilisation de véhicules 100% électriques. Etant l’un des principaux constructeurs de véhicules 100% électriques, Opel était naturellement prédestiné à participer à cette épreuve avec la Corsa-e Rally. Rappelons qu’Opel organise déjà l’ADAC Opel e-Rally Cup en collaboration avec l’ADAC et est également le seul constructeur automobile à proposer dans son offre une version rallye électrique. Opel Motorsport effectuera le test d’agilité entre les pylônes avec trois des voitures de la coupe monotype. La piste de slalom a été dessinée sur le circuit Paul Ricard au Castellet, où s’est déroulé le Grand Prix de France de Formule 1.

« Avec son couple de 260 Nm et sa grande agilité, la Corsa-e Rally est idéale pour les slaloms et constitue donc le choix parfait, » déclare Jörg Schrott, directeur d’Opel Motorsport. « Les Motorsport Games la FIA promettent d’être un événement au international de grande envergure que nous sommes très heureux de soutenir. Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de démontrer une fois de plus les performances du modèle de voiture électrique participant à la première coupe de rallye monomarque au monde. »

Noller/Kopczyk au départ sur Opel Corsa Rally4

L’équipe allemande participera aux Motorsport Games de la FIA en engageant au total 22 concurrents masculins et féminins. Michelle Tute (28 ans, Hanovre) et Marcel Hellberg (29 ans, Löhne) tiendront le volant dans les compétitions de slalom. René Noller, 20 ans, originaire d’Abstatter, et son copilote expérimenté Stefan Kopczyk (41 ans, Heilbronn) représenteront l’Allemagne dans la discipline du rallye à bord d’une Opel Corsa Rally4. La nouvelle voiture de rallye compétition-client d’Opel avec l’équipage français Laurent Pellier/Marine Pelamourgues avait récemment remporté le cinquième titre du Championnat européen des Rallyes Junior (JERC) pour le compte de l’ADAC Opel Rally Junior Team.