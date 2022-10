M-Files renforce son Programme Partenaires avec une nouvelle série de webinaires

Le mode SaaS de M-Files procure un effet multiplicateur et stimule le revenu annuel récurrent pour les partenaires

M-Files, un leader mondial de la gestion de l’information basée sur les métadonnées, annonce aujourd’hui une nouvelle série de webinaires dont l’objectif est de renforcer son Programme Partenaires en pleine expansion. Les webinaires du Programme Partenaires, qui se dérouleront d’octobre 2022 à mai 2023, permettront de consolider les relations avec les partenaires revendeurs et fournisseurs de solutions, en leur apportant un support technique et commercial enrichi. Avec son mode SaaS (Software-as-a-Service), M-Files aide ses partenaires à générer des revenus annuels récurrents et à augmenter leur chiffre d’affaires sur les services.

« En tant que partenaire distributeur et intégrateur de M-Files, le modèle SaaS a transformé notre activité, » témoigne Brad Nickle, CEO de Strickland Solutions, Partenaire Premier basé à Fort Worth au Texas. « Nous avons constaté que les ventes de licences SaaS avaient un fort effet multiplicateur sur le chiffre d’affaires de nos services. Nous avons calculé que pour chaque dollar dépensé par nos clients dans M-Files, ils dépensaient en moyenne 3 dollars en services sur la durée de notre collaboration.«

Le Programme Partenaires de M-Files s’adresse à des développeurs, des intégrateurs et des distributeurs à valeur ajoutée qui aident les entreprises à améliorer leur activité dans un environnement international dans lequel il est possible de travailler de n’importe où. Le programme offre aux partenaires de nouvelles opportunités de chiffre d’affaires de manière dynamique, alignées sur les stratégies des organisations. Au cours de l’année dernière, M-Files a connu un taux de rétention du chiffre d’affaires brut de plus de 90 % chez les clients issus de son réseau et une hausse de 70 % de déploiements chez de nouveaux clients dans le cloud. Au cours des six derniers mois, le nombre de partenaires certifiés M-Files a augmenté de 66%, le nombre d’ingénieurs solutions certifiés de 60% et le nombre de développeurs certifiés de 59%.

Cette année, l’entreprise a également lancé une nouvelle accréditation de Formateur Certifié et de nouveaux ateliers de formation pour les partenaires, axés sur les bonnes pratiques en matière de déploiement technique et de livraison de projets, en utilisant la plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files. De plus, M-Files a lancé un programme « Customer Success » dédié aux partenaires, pour leur permettre de développer leurs propres stratégies de Customer Success afin de maintenir et d’augmenter leur revenu annuel récurrent lié à M-Files.

“Chez M-Files, notre objectif est d’offrir à nos partenaires les ressources dont ils ont besoin pour développer leur activité et leur permettre d’avoir un réel impact sur la valeur ajoutée qu’ils apportent à leurs clients,” déclare Bob Pritchard, Chief Revenue Officer chez M-Files. “En 2022, nous avons développé la communication envers nos partenaires dans le monde entier grâce à une équipe marketing dédiée et un nouveau programme de formation. La nouvelle série de webinaires est une ressource supplémentaire visant à la fois à renforcer la confiance des partenaires et des clients dans les solutions M-Files, et à la fois à générer de bons résultats.”

Les webinaires aborderont des sujets tels que les récentes mise à jour du produit, les formations techniques, des conseils pour la génération de leads et l’optimisation du référencement SEO, ainsi que des démonstrations dédiées aux partenaires. Ils permettront d’approfondir leur connaissance sur la collaboration avec M-Files et l’automatisation avec les workflows, la gestion des utilisateurs sur la nouvelle version cloud, ainsi que les intégrations avec Microsoft Teams 2.0 et Outlook. Les premiers webinaires en Octobre seront “The Secrets to Seamless Connection & Content Collaboration,” le 20 octobre et “M-Files Partner Branding Kit & Channel Marketing Resources,” le 25 octobre. Le 1er novembre, M-Files dévoilera les détails de sa conférence partenaires annuelle qui aura lieu au printemps 2023. Cet événement en présentiel sera l’occasion pour les partenaires de développer de nouvelles compétences afin de favoriser leur croissance et leurs performances.

Inscriptions au webinaire : https://media.m-files.com/m-files-partner-program-webinar-series.

En savoir plus sur le Programme Partenaire : https://www.m-files.com/fr/les-partenaires/.

À propos de M-Files

M-Files est un leader mondial de la gestion de l’information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l’information. Cela constitue un avantage concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises qui améliorent ainsi l’expérience client et la qualité du travail, tout en minimisant les risques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.m-files.com.