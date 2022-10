LA SANTÉ ANIMALE, LA PRIORITÉ DE LA GRANDE ODYSSÉE VVF

La Grande Odyssée VVF revient en 2023, du 7 au 19 janvier. Pour cette 19e édition, plus de 600 chiens athlètes sont attendus pour parcourir les 11 étapes de la plus grande course de chiens de traîneau d’Europe. Comme chaque année, la santé des chiens est la priorité de La Grande Odyssée VVF. Une équipe de 11 vétérinaires équipée de matériel de pointe suivront les chiens tout au long de la course pour s’assurer de leur bonne santé.

L’ÉQUIPE VÉTÉRINAIRE

Pour cette 19ème édition, La Grande Odyssée VVF sera accompagnée d’une équipe permanente d’onze vétérinaires expérimentés et d’un étudiant vétérinaire. Une équipe renfort sera également sur le terrain, composée de 8 étudiants vétérinaires pour aider sur les contrôles. Les équipes sont dirigées par le Dr Sandrine Pezard, praticienne associée au sein de l’association des Vétérinaires de l’Arche dans l’Orne et la Sarthe. À chaque étape, les chiens seront tous examinés avant le départ. Ils seront suivis tout au long de course pour surveiller leur état de santé (fatigue, blessure, hydratation).

UN HÔPITAL DE CAMPAGNE

Pour assurer un suivi qualitatif, les vétérinaires disposeront d’un matériel de haut niveau technologique. Radiographie numériques, échographies, bilans sanguins pourront être réaliser en pleine montagne dans des conditions extrêmes grâce au matériel du laboratoire SCIL, fournisseur officiel de la course.

WAMINE BEST DOG CARE

La Grande Odyssée VVF a mis en place le prix « Wamine Best Dog Care » qui est attribué au musher dont le comportement, par des actions marquantes, va le plus dans le sens de la santé animale.

DES ACTIONS DE PRÉVENTIONS ET DE TRAITEMENT

Que ce soit pour des sportifs de haut niveau ou pour des chiens de compagnie, la prévention des pathologies est un rôle majeur des vétérinaires. Les chiens de La Grande Odyssée VVF, tout comme les sportifs de haut niveau, réalisent des efforts intenses qui induisent des pressions importantes sur leurs articulations. Cette forte sollicitation peut accélérer l’arrivée d’une maladie chronique : l’arthrose. Cette maladie touche environ 20% des chiens. L’arthrose du chien est très similaire à celle de l’Homme. Elle survient sur une ou plusieurs articulations et impacte les constituants (os, cartilage, liquide synovial).

L’équipe vétérinaire s’appuie sur l’examen régulier des chiens, des conseils en alimentation, la prise en charge précoce des douleurs et de la diminution de mobilité par la physiothérapie et la micro-nutrition, accompagnés notamment par le laboratoire Vetoquinol.

À propos de La Grande Odyssée VVF

La Grande Odyssée VVF est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traîneau en Europe. Cette course internationale à étapes, l’une des plus exigeantes au monde, est devenue au fil des années l’évènement phare de l’hiver en Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La 19e édition de La Grande Odyssée VVF se déroulera, du 7 au 19 janvier 2023. Elle réunira plus de 65 mushers internationaux et leurs 600 chiens-athlètes de haut niveau, qui parcourront près de 400 km (soit près d’un marathon par jour) et 12 000 m de dénivelé positif cumulé, dans les superbes paysages de la région.