Virbac : Chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2022

Croissance du chiffre d’affaires à fin septembre à +7,7% à taux de change et périmètre comparables (+12,7% à taux réels)

Le chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d’affaires au troisième trimestre s’est élevé à 304,9 millions €, en progression de +5,8% par rapport à la même période de 2021. À parités constantes, l’évolution du chiffre d’affaires ressort à -0,2%, dans un contexte, comme anticipé, de ralentissement de la croissance du marché, et en comparaison d’un troisième trimestre 2021 qui avait été exceptionnel. Les zones Asie-Pacifique (+6,8% à taux constants) et Afrique/Moyen Orient (+18,3% à taux constants) sont en croissance sur le trimestre grâce notamment aux performances de l’Inde, de l’Australie et de la Turquie. Toutes les autres zones sont en retrait sur la période impactée par une base de comparaison élevée pour les zones Europe (-1,8% à taux constants), et les États-Unis (-6,6% à taux constants) qui avaient connu une croissance remarquable au troisième trimestre 2021 grâce au lancement de nouveaux produits (Clomicalm, Itrafungol, petfood iVet, Milbehart…). Enfin l’Amérique latine (-6,8% à taux constants), est fortement impactée par le Chili qui est en retrait sur le trimestre dû à un effet de base défavorable, suite au rebond observé au troisième trimestre 2021, ainsi qu’au recul des ventes sur les produits antibiotiques et antiparasitaires pour les saumons, faisant suite à la suspension par l’autorité maritime chilienne de l’autorisation de commercialisation d’un produit antiparasitaire en distribution.

Le chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre

Notre chiffre d’affaires à fin septembre ressort à 921,2 millions € contre 817,7 millions €, soit une évolution globale de +12,7% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +7,7%. Cette croissance bénéficie, pour partie, d’un effet de base favorable représentant 0,5 point de croissance du chiffre d’affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021. Toutes les zones sont en croissance organique à fin septembre, et ce en dépit du ralentissement du marché. En Asie-Pacifique, l’évolution à taux réels est de +17,9% (+12,1% à taux de change constants), l’Inde et l’Australie continuent à tirer la croissance de la zone, grâce aux produits à destination des bovins, représentant environ 80% de celle-ci. En Europe, le chiffre d’affaires progresse de +4% à taux réels (+3,5% à taux constants). Les principaux pays contributeurs à cette performance sont le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne, portés par le fort dynamisme des gammes pour les animaux de compagnie (notamment les gammes de petfood, de spécialités, et les vaccins), qui compensent le retrait des gammes d’antibiotiques pour les animaux de production. Aux États-Unis, l’activité progresse de +23,2% (+9,5% à taux de change constants). Elle bénéficie des ventes soutenues sur les nouveaux produits lancés en 2021 (Clomicalm et Itrafungol) et sur ceux lancés en début d’année 2022 (le petfood, et sur le segment des animaux de production, Tulissin), ainsi que des bonnes performances sur la gamme dentaire et dermatologie. Enfin, en Amérique latine, l’activité a progressé de +18,1% à taux réels (+6,8% à taux de change constants), grâce notamment à la contribution du Mexique et du Brésil qui compense le recul du Chili.

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie évolue globalement de +14,4% à taux réels (+10,1% à taux constants), essentiellement tirée par la bonne croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, et dentaire. Le segment des animaux de production affiche également une croissance de +12,0% à taux réels (+6,2% à taux de change constants), porté par le secteur des ruminants (+11,2% à taux constants), qui compense le retrait des segments porcs-volailles (-5,1% à taux constants), et de l’aquaculture (-10,8% à taux constants) en comparaison à la même période de 2021, et ce principalement dû à la baisse des ventes de vaccins ainsi qu’à la suspension de la commercialisation du produit antiparasitaire suscité.

Perspectives

La croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants est maintenant attendue dans une fourchette comprise entre 6% et 9%. Le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait se consolider dans une fourchette comprise entre 14% et 15% à taux de change constants. Enfin, notre désendettement devrait se situer autour de 30 millions € hors dividendes, à périmètre et taux de change constants