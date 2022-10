ENGIE New Ventures investit dans la start-up SAMP, solution de réalité partagée pour optimiser la gestion d’infrastructures et sites industriels

ENGIE New Ventures, la structure d’investissement du pôle Recherche et Innovation d’ENGIE dédiée aux start-up innovantes accélérant la transition énergétique, a investi dans la start-up DeepTech française SAMP, aux côtés d’INNOVACOM et de High-Tech Gründerfonds.

Créée à Paris en 2020, SAMP permet d’optimiser la gestion des infrastructures industrielles via des jumeaux numériques. Partenaire depuis ses origines de Storengy (filiale à 100 % d’ENGIE) et du CRIGEN (laboratoire de recherche d’ENGIE), SAMP a déjà déployé sa solution de réalité partagée sur l’un des 14 sites de stockage souterrain de gaz naturel de Storengy, l’un des leaders mondiaux dans ce secteur. Cet investissement a pour objectif de soutenir la start-up dans sa croissance, en facilitant notamment les collaborations entre SAMP et le Groupe qui a largement contribué au développement et à l’expérimentation de la technologie.

Jumeau numérique des sites industriels

SAMP a pour ambition de devenir le leader de la « réalité partagée pour sites industriels ». Sa technologie brevetée à base de streaming 3D et d’intelligence artificielle permet de réconcilier l’ensemble de la documentation technique des sites (tels que les PID) avec les scans 3D issus du terrain, permettant aux industriels d’accéder à des reproductions fidèles de leurs sites et à toutes les données associées aux éléments à entretenir ou à réparer. La solution permet ainsi de simuler, en quelques heures seulement et en toute sécurité, des opérations complexes d’ingénierie ou de maintenance grâce à une donnée fiabilisée et contextualisée en 3D, facilitant au passage la coordination de l’ensemble des acteurs d’un site (opérateurs, ingénieurs, sous-traitants, etc.).

Grâce à sa solution, SAMP entend ainsi participer activement à la transition énergétique en offrant aux industriels la possibilité de moderniser rapidement leurs infrastructures.

« SAMP nous a permis d’établir rapidement un jumeau numérique riche et fonctionnel des installations de Storengy. Les scans 3D qui en résultent sont une représentation très précise de la réalité sur le terrain. SAMP nous a également permis de rassembler nos différentes sources de données, désormais accessibles aux exploitants, mainteneurs et engineering via un logiciel unique pour leur permettre de préparer leurs interventions », déclare Antoine Boudehent, chef de projet digital et industriel de Storengy. SAMP et Storengy sont d’ailleurs, pour la seconde année consécutive, finalistes du concours « David avec Goliath » récompensant la meilleure alliance entre start-up et grands groupes.

« En tant qu’acteur industriel, ENGIE est intéressé par le déploiement de solutions intelligentes telles que SAMP afin d’améliorer la sécurité et la performance de nos installations et de celles de nos clients. Nous voyons de nombreux cas d’usage pour SAMP à travers le groupe, en plus d’une coopération technique avec CRIGEN », explique Johann Boukhors, managing director de ENGIE New Ventures.

« Notre solution de « réalité partagée » est le catalyseur qui permet de fiabiliser et d’accélérer la transformation de ces sites vers des productions plus durables. Nous avons pour ambition de devenir la solution incontournable qui permet aux acteurs industriels de faire face aux enjeux colossaux actuels en matière de sécurité, de résilience et d’environnement. Cette levée de fonds avec un leader mondial de l’énergie comme ENGIE témoigne de la confiance de l’industrie dans notre technologie et nous permet d’accélérer notre développement technique et commercial, en particulier à l’international », ajoute Laurent Bourgouin, CEO de SAMP.

Découvrir SAMP en 1 minute