MDH Promotion inaugure une résidence de 27 appartements tous prolongés par des espaces extérieurs

Vendredi 30 septembre, Philippe Jarlot, Gérant Associé de MDH Promotion, promoteur indépendant francilien et membre des Promoteurs du Grand Paris, a inauguré la résidence Villa Elisabeth, en présence du maire de Saint-Maur-des-Fossés, Sylvain Berrios, et de Pierre-François Gouiffes, président du directoire de RLF. Cette réalisation, certifiée NF HABITAT, est la 5e du promoteur sur la commune

Une résidence en cœur de ville

Située au 71-73 boulevard de Créteil, Villa Elisabeth prend place dans le quartier d’Adamville, entourée d’écoles, de commerces, de restaurants, d’activités culturelles : théâtre, cinéma et médiathèque.

Imaginée par l’architecte Marc Roqueta, la résidence prend la forme d’un T permettant de libérer à l’arrière des jardins privatifs avec terrasse, délimités par des haies. Comprenant un parement de pierres sèches naturelles et un revêtement en pierre dans les étages, l’ensemble est ponctué de corniches. L’attique, en retrait, dispose quant à lui, d’un parement de briques gris perle.

Du studio au 5 pièces, les 27 appartements disposent d’un extérieur : loggia, balcon ou terrasse. Au dernier étage, des logements d’exception comprennent chacun deux terrasses en attique, exposées plein sud pour certains et double exposition pour d’autres, surmontées d’une pergola. La résidence comprend également 2 commerces en rez-de-chaussée.

Douceur de vivre au fil de l’eau dans un écrin de verdure

Presqu’île située dans une boucle de la Marne, Saint-Maur-des-Fossés fait partie de ces villes d’Ile-de-France convoitées par les entreprises comme les particuliers recherchant un cadre de vie agréable à proximité de la capitale, située à 10 km.

Côté transports, la résidence profite de sa proximité immédiate de l’arrêt de bus « Théâtre de Saint-Maur ». Elle est également desservie par les grands axes autoroutiers (A4 et A86) et par la gare du Parc de Saint-Maur (RER A), qui accueillera en 2025 la ligne 15 Sud du Grand Paris Express (Pont de Sèvres à 28 minutes).

Encourageant la pratique sportive, la commune met à disposition de nombreuses installations parmi lesquels plusieurs piscines, bases nautiques, centres sportifs, gymnases et un centre hippique. Son tissu économique est riche de plus de 1 300 commerçants et de 9 marchés.

Une 3e adresse à Saint-Maur-des-Fossés

Villa Elisabeth fait partie de l’ensemble des résidences Médicis, avec deux autres programmes immobiliers développés par MDH Promotion depuis 2019 sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Villa Catherine, composée de 30 logements – au croisement de l’avenue de Lattre de Tassigny et de l’avenue de la Tourelle – est implantée à 800 m du quai du Parc, tandis que les 25 logements de la résidence Villa Marguerite, (à l’angle de l’avenue de l’Alma et de l’avenue des Perdrix) se situent à 100 m des bords de Marne et de la promenade de la Pie.

Fiche technique :

Promoteur : MDH Promotion

Architecte : Marc Roqueta

Adresse : 7173 boulevard de Créteil

Nombre de logements : 27

Destination des logements : accession

Nombre de stationnements : 38