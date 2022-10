« La BMW M 1000 R est le deuxième modèle M de BMW Motorrad. Basée sur les BMW S 1000 R et S 1000 RR, la substance du produit de la M 1000 R a été ajustée pour répondre aux exigences spécifiques d’un roadster supersport. La dynamique de conduite parle d’elle-même, tant sur les routes de campagne que sur les circuits. », Ralf Mölleken, chef de projet modèles 4 cylindres.

Fin 2018, BMW Motorrad a transposé la stratégie réussie de la gamme automobile M pour ses motos et propose depuis lors des équipements spécifiques M et des accessoires M Performance. La nouvelle BMW M 1000 R – ci-après dénommée M R – est le deuxième modèle M de BMW Motorrad après la BMW M 1000 RR.

Alors que l’on célèbre le 50ème anniversaire de BMW M GmbH, BMW Motorrad adhère également à la philosophie dynamique de la lettre la plus puissante du monde avec la nouvelle M R : M est synonyme dans le monde entier de succès en compétition, de fascination et s’adresse aux clients particulièrement exigeants en matière de performances et d’exclusivité.

Avec un moteur d’une puissance de 154 kW (210 ch), un poids à vide DIN de seulement 199 kg avec le plein de carburant, ainsi qu’une technologie de suspension et un aérodynamisme conçus à la fois pour une utilisation dynamique sur route et pour enchaîner les tours rapides sur circuit, la nouvelle M R offre une expérience de conduite sportive dans le segment des roadsters auparavant réservée aux superbikes pur-sang.

Puissant moteur 4 cylindres basé sur le moteur de la BMW S 1000 RR. Puissance accrue, couple plus élevé, poussée améliorée grâce à des rapports de vitesse plus courts, pour un plaisir de conduite maximal sur route ou sur piste.

La nouvelle M R est équipée d’un moteur 4 cylindres en ligne, refroidi par eau, basé sur le bloc moteur de la S 1000 RR. Sa puissance maximale est de 154 kW (210 ch) à 13 750 tr/min, soit 33 kW (45 ch) de plus que la BMW S 1000 R. Le couple maximal de 113 Nm est atteint à 11 000 tr/min (S 1000 R : 114 Nm à 9 250 tr/min) et le régime maximal de la M R culmine à 14 600 tr/min. La traction accrue de la roue arrière sur tous les rapports est également assurée par une transmission secondaire retravaillée avec un pignon de 47 dents (BMW S 1000 R : 45 dents). En outre, les rapports des 4ème, 5ème et 6ème vitesses sont plus courts, ce qui profite également à la poussée de la roue arrière.

Ailettes M et des déflecteurs d’air : accélérer plus tôt et freiner plus tard grâce à une déportance aérodynamique optimisée.

En plus des technologies de propulsion et de suspension, l’aérodynamique a également été un élément clé du cahier des charges de la M R. La nouvelle M R est dotée d’ailettes sur la partie avant de son carénage dans le but d’améliorer les temps au tour et pour offrir une meilleure stabilité à grande vitesse. Ces dernières permettent déjà une augmentation de la charge sur la roue avant de 11 kg à 220 km/h grâce à la déportance générée. Les ingénieurs de BMW Motorrad ont compensé la légère augmentation de la traînée aérodynamique, causée par les ailettes M, par l’intégration d’un déflecteur d’air à la base de l’écran TFT (en combinaison avec le Pack M Compétition).

Suspension et châssis ajustés pour une utilisation axée la performance, avec des éléments de suspension entièrement réglables, un amortisseur de direction, un pontet de guidon fraisé, un guidon tubulaire plus large avec des rétroviseurs positionnés à ses extrémités.

La suspension et le châssis de la nouvelle M R sont basés sur ceux de la BMW S 1000 R, avec le cadre principal en aluminium comme pièce maîtresse. Sur la M R, la roue avant est guidée par une fourche inversée, entièrement noire, de 45 mm de diamètre. Cette dernière offre une possibilité de réglage supplémentaire en combinaison avec le Dynamic Damping Control (DDC) de série.

En outre, la fourche de la M R est dotée d’un triple té supérieur avec un pontet de guidon finement fraisé, ainsi que d’un guidon tubulaire en aluminium noir plus large que celui de la BMW S 1000 R avec une inscription « ///M 1000 R » gravée au laser. Autre nouveauté sur la M R, les rétroviseurs forgés en aluminium sont positionnés aux extrémités du guidon. Les pieds de fourche ont également été modifiés et sont désormais conçus pour accueillir les nouveaux étriers de frein M. Un autre élément nouveau de la M R est l’amortisseur de direction réglable.

Freins M avec maître-cylindre radial et jantes forgées en aluminium pour une dynamique de conduite optimale sur circuit. Jantes en carbone M disponibles en combinaison avec le Pack M Compétition.

Après la BMW M 1000 RR, la nouvelle M R est la deuxième moto BMW à être dotée d’un système de freinage M. Il a été développé directement à partir de l’expérience acquise en compétition par l’équipe BMW Motorrad dans le championnat du monde de Superbike (WSBK). Les étriers de frein M sont dotés d’un revêtement anodisé bleu et sont sublimés par le célèbre logo M.

Avec deux disques de frein de 320 mm d’une épaisseur de 5 mm et des supports en aluminium anodisé noir, le système de freinage avant est doté d’un maître-cylindre radial et se positionne actuellement au sommet des systèmes de freinage en ce qui concerne les motos homologuées pour la route. La nouvelle M R est déjà équipée de série de jantes en aluminium forgé très légères. En combinaison avec le Pack M Compétition, les jantes en carbone M exclusives sont désormais disponibles avec une nouvelle décoration aux couleurs de BMW M.

Nouvelle fonction Brake Slide Assist.

La nouvelle fonction Brake Slide Assist est une innovation importante et très utile, notamment lors de la conduite sur piste. Basée sur des capteurs d’angle de braquage, elle permet au pilote de définir un angle de dérive spécifique lors des freinages, tout en glissant dans les virages à une vitesse maintenue.

Combiné d’instruments avec écran TFT 6,5 pouces parfaitement lisible, nouvel affichage du compte-tours et interface OBD pour le M GPS Datalogger et le M GPS Laptrigger utilisables via un code d’activation.

Le combiné d’instruments de la nouvelle M R reprend le design de celui de la M RR et propose également l’animation M au démarrage. L’affichage étendu de la plage de vitesse et de la zone rouge est inédite. En option, des données complètes pour l’utilisation du M GPS Laptrigger et du M GPS Datalogger (accessoires d’origine BMW Motorrad) peuvent être fournies au moyen d’un code d’activation via l’interface OBD.

Design M synonyme de performance pure et de sportivité.

Plus encore que la BMW S 1000 R, la nouvelle M R, dotée d’une technologie de suspension optimisée et du moteur le plus puissant à ce jour dans un roadster dynamique de BMW Motorrad, est conçue sans compromis pour une conduite sportive en toutes circonstances.

Les proportions de la M R sont ultra-compactes et puissantes, et les surfaces conçues en trois dimensions sont à la fois exaltantes et dynamiques. Mince, élancée et agressive, la M R a une allure extrêmement distinctive de l’avant avec ses nouvelles ailettes M. Le projecteur à LED spécifique confère à la M R une silhouette encore plus attrayante. Avec sa signature lumineuse, il rend la nouvelle M R clairement identifiable en tant que BMW depuis l’avant – par analogie avec les calandres des voitures BMW.

Le style tourné vers la performance de la nouvelle M R se reflète également dans ses coloris. Le coloris Light White uni/ M Motorsport offre à la M R un caractère particulièrement élégant et sportif, tandis que le coloris Blackstorm métallisé/M Motorsport uniquement disponible avec le Pack M Compétition est synonyme de performance et de dynamisme.

Un design et une technologie sans compromis : La M R équipée du Pack M Compétition.

Si la nouvelle M R de série ne vous suffit toujours pas, le Pack M Compétition offre un mélange fascinant de pièce sophistiquées pour le passionné de technologie de compétition et le pilote à la recherche d’esthétisme. Outre le coloris Blackstorm métallisée/M Motorsport, le Pack M Compétition comprend, entre autres, les jantes carbone M, les repose-pieds pilote M réglables ainsi qu’une multitude de pièces M en carbone comme les garde-boues avant arrière, le guide chaîne, les flancs de réservoir, le couvercle de la boîte à air, le déflecteur d’air au-dessus du projecteur à LED et le couvre-pignon.

La nouvelle BMW M 1000 R est d’ores et déjà disponible à la commande en France à partir de 22 890 € TTC.

La nouvelle BMW M 1000 R en un coup d’œil :