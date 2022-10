Plus verte et plus ouverte aux mobilités douces, la MEL transforme la rue du Molinel

La rue du Molinel est une artère structurante de la ville de Lille. Reliant l’hyper-centre commerçant et le quartier administratif d’une part et d’autre part la Gare Lille Flandres et la station de métro République, il s’agit d’un axe particulièrement emprunté. La mise en service de la ligne de bus Liane 5, dont le tracé empruntera cette rue représente l’occasion de repenser totalement la rue du Molinel. Sa requalification offre donc de réelles opportunités de mise en valeur du patrimoine architectural et de créer un espace public à la fois agréable et sécurisé pour l’ensemble des usagers et riverains.

Optimiser le partage de l’espace public et ramener la nature en plein cœur de ville

La Métropole Européenne de Lille porte un pro- jet ambitieux de requalification qui vise à apaiser la circulation, favoriser les mobilités douces et améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers. La redistribution de la circulation contribuera ainsi en premier lieu à une transformation profonde du profil de la rue du Molinel. La part d’espace public non dédié à la circulation auto- mobile augmentera, passant de 33 % à 70 %, permettant ainsi d’aboutir à une rue apaisée.

Aussi, en cohérence avec les nouveaux besoins et nouvelles attentes des habitants et usagers, ce projet va permettre :

de favoriser et sécuriser la mobilité cyclable. Une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large, allant de la gare jusqu’à la place de la République et matérialisée en enrobés rouge sera créée afin d’encourager à la pratique du vélo ;

de favoriser la mobilité piétonne avec des trottoirs plus larges que ceux existants actuellement ;

d’accroître la part de végétal dans l’espace public. Cela passera notamment par la plantation de 150 arbres et l’aménagement d’espaces verts ;

de créer des voies identifiées pour les transports en commun (lignes de bus 5 et 18 dans les deux sens).

Les différentes étapes du chantier vont se poursuivre sur une durée estimée de 18 mois pour une livraison prévisionnelle attendue pour l’été 2024. Pour ce projet d’envergure, la Métropole Européenne de Lille a engagé un montant de 6,4 millions d’euros HT.