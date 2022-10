Transition énergétique : Coreal s’associe à TotaLinuX pour récupérer l’énergie des datacenters et chauffer ses (futurs) programmes immobiliers

Le groupe Coreal, promoteur constructeur dédié à la construction métallique, continue de s’impliquer dans la transition énergétique en s’associant à TotaLinuX, expert informatique en calculs hautes performances. Objectif : chauffer ses programmes d’habitation grâce à l’énergie dégagée par des datacenters immergés. Les premiers projets sont en cours d’élaboration, à l’instar d’ITrium 1, projet élaboré sur la commune de Jouy-en-Josas, qui développe près de 2 500 m2 de bureaux qui seront intégralement chauffés par la chaleur générée par les serveurs immergés.

Rendre les datacenters acteurs de la transition énergétique

Selon The Shift Project, « think tank » de la transition carbone, la part du numérique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre était de 3,5 % en 2021 et pourrait doubler d’ici 2025. Les datacenters, qui nécessitent des systèmes de climatisation et de refroidissement, occupent une part importante de ces émissions. Mais il est possible de récupérer l’énergie dégagée par ces centres de données pour les reconvertir en d’autres usages comme le chauffage de locaux résidentiels ou tertiaires.

Coreal et TotaLinuX ont décidé de relever ce nouveau défi de la transition énergétique. Le procédé développé par TotaLinuX va permettre de chauffer, refroidir et assurer la fourniture d’eau chaude sanitaire des programmes résidentiels de Coreal grâce à un datacenter immergé installé dans l’immeuble, en lieu et place de la traditionnelle chaufferie. Le datacenter pourra aussi, en accord avec les communes, être raccordé au réseau de chauffage urbain pour distribuer l’énergie aux logements environnants ainsi qu’aux équipements municipaux (piscines, centres sportifs…).

« Nous allons pouvoir assurer les besoins en chauffage, refroidissement et eau chaude de bâtiments de 20 à 50 logements. Nous installons le centre de données au sein même des immeubles, car, plus il est loin, plus il perd en degrés. L’idée est d’implanter les nouveaux datacenters au cœur des villes, là où sont les clients. Ces serveurs sont, aujourd’hui, installés en périphérie, ce qui est une source supplémentaire de pollution, car il faut relancer le signal » explique Dominique Brisard, président du groupe Coreal.

Une technologie révolutionnaire à empreinte carbone positive

Pour fournir l’énergie requise, les datacenters seront immergés selon le procédé d’Immersion Cooling (« refroidissement par immersion ») dont TotaLinuX, entreprise française basée dans la French Tech de Paris Saclay, détient la licence d’exploitation. Les serveurs qui dégagent une forte chaleur (effet Joule) seront refroidis par un fluide diélectrique (sans charges électriques propres), caloporteur, non toxique, inodore, biodégradable et ininflammable. L’installation de ce type de datacenters n’entraîne ni pollution sonore, ni consommation d’eau, ni émission de gaz à effet de serre.

La technologie présente ainsi une empreinte carbone positive.

« Cette nouvelle technologie de refroidissement des serveurs informatiques, présente les avantages suivants : aucune émission de CO2, aucune consommation d’eau, aucun risque d’incendie contrairement aux datacenters en air, aucune humidité, aucune poussière et aucun bruit » souligne Frédéric Delpeyroux, fondateur et CEO de TotaLinuX et d’ITrium Green & Cloud.

Un chauffage gratuit et décarboné

L’installation d’un datacenter immergé est une opération gagnante pour les habitants qui n’assumeront ni les charges de chauffage ni les frais d’entretien d’une chaudière.

En effet, le coût d’installation des datacenters est intégralement pris en charge par celui qui en est propriétaire : investisseur ou entreprise. Un opérateur spécialisé assure l’exploitation (Interconnexion, Equinix, DATA4, etc.) et, pour la maintenance et l’entretien classique, TotaLinuX s’appuie sur ses partenaires informatiques, principaux constructeurs mondiaux. Un contrat est signé avec le syndic de copropriété ou le propriétaire de l’immeuble.

« Nous sommes à l’avant-garde du logement de demain, explique Dominique Brisard. L’installation de ces datacenters permettra de délivrer gratuitement de l’énergie aux logements des communes tout en bénéficiant d’une empreinte carbone positive. Le monde de la construction doit montrer l’exemple. C’est un engagement fort vers la sobriété énergétique »

Des programmes déjà à l’étude

Situé à Jouy-en-Josas, ITrium 1, première réalisation du programme ITrium®, sera aussi le premier bâtiment au monde à utiliser la technologie de l’Immersion Cooling. Ses 2 500 m² de bureaux et d’espaces de convivialité, de réunion et d’exposition seront chauffés grâce à un centre de données immergé. Le surplus de chaleur sera donné à la ville. En effet, le surplus d’eau chaude sera exporté et redistribué dans les bâtiments à proximité, y compris les logements sociaux. Une innovation originale à la fois écologique, économique et sociale.

De nouveaux projets sont déjà prévus à l’horizon 2024/2025 avec ITrium 2, à Lannion (22), où un nouveau data center immergé de 1 000 m2 au sein d’une zone d’activité de plusieurs milliers de m2 est en cours de construction. ITrium 3 à Montsoult (95) est également prévu d’ici 2024 et suivront ensuite ITrium 4 dans le Val-de-Marne puis ITrium 5 à Trégueux (22).

Coreal a, pour sa part, plusieurs projets d’immeubles d’habitation ainsi que la construction d’une maison de santé utilisant la technologie de l’Immersion Cooling en Martinique.

A PROPOS DE TOTALINUX

Créé en 2004 par Frédéric Delpeyroux, TotaLinuX est un service provider français, spécialiste HPC et Hybrid Cloud IT. TotaLinuX concentre son activité principalement sur la conception, l’installation et la fourniture de solutions informatiques, principalement autour des datacenters, de l’hébergement IT, des infrastructures HPC et des prestations associées. Ses principaux clients et partenaires sont aussi bien les entreprises du CAC40 que les plus grandes entreprises mondiales du numérique. Depuis toujours, TotaLinuX s’engage à maximiser l’efficacité énergétique et à réduire drastiquement son empreinte environnementale. TotaLinuX a également pour priorité la qualité de vie au travail de ses collaborateurs.