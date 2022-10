Matt Black: Une nouvelle couleur de finition pour robinets en inox haut de gamme

Une nouvelle couleur de finition pour robinets en inox haut de gamme – Le matt black amène la tendance actuelle du noir dans la cuisine

Les robinets colorés sont vraiment tendance : Si l’on souhaite amener un élément qui attire tous les regards sur l’évier, on n’hésite pas à y intégrer avec assurance des tons métalliques or et cuivre ou d’oser même d’y amener des couleurs comme l’anthracite gris foncé ou le nouveau noir profond matt black de Villeroy & Boch.

L’anthracite est un très bon choix, mais lorsqu’on souhaite aménager de manière conséquente ses espaces selon la forte tendance du noir, le noir mat est une option encore meilleure. C’est justement pour cela que Villeroy & Boch propose pour la première fois une variété de six robinets en acier inoxydable massif avec une finition PVD de haute qualité en matt black. Parmi les modèles au look sans compromis, il existe Junis Shower, Junis Sky Shower, Steel Expert 2.0, Steel Expert Compact, Steel Shower et Subway Style Shower qui s’intègrent parfaitement dans les cuisines modernes à l’ambiance urbaine épurée ou industrielle minimaliste.

Les robinets avec finition matt black sont des éléments parfaits pour des éviers en céramique d’une teinte blanc brillant ou mat, et de préférence avec des plans de travail noirs en pierre naturelle ou en céramique. L’association du noir avec des teintes grises offre également un effet spectaculaire. Les teintes de céramique steam, stone, graphite et ebony qui sont disponibles pour les éviers Villeroy & Boch apportent des accents supplémentaires pour renforcer l’ambiance expressive de la couleur la plus sombre qui soit. Une teinte douce et crème telle que la couleur almond aux nuances terreuses apporte un effet apaisant à l’intensité du noir. Une association fabuleuse : les appareils de cuisine et les façades élégantes des meubles aux nuances assorties comme le gris ou le beige, avec une sélection d’éléments en bois apportent une touche naturelle et une ambiance de bien-être dans l’esthétique de la cuisine. Le résultat est fascinant : La réduction se combine avec le bien-être.

Avec le matt black, Villeroy & Boch élargit encore son vaste choix en robinets et offre ainsi de nouvelles possibilités d’aménagement sur mesure destinées à la cuisine moderne.