Grippe aviaire H5 : 2 nouvelles contaminations par le virus hautement pathogène de l’influenza aviaire confirmées dans un élevage particulier à Zwevezele et dans un élevage commercial à Sint-Laureins

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène a été constaté dans un élevage particulier à Zwevezele (Flandre occidentale) et dans un élevage commercial à Sint-Laureins (Flandre orientale). Afin d’éviter toute autre propagation du virus, et conformément aux législations européennes et belges, les volailles et oiseaux encore présents sont euthanasiés.

Dans le cas de Sint-Laureins, une zone de protection de 3 km, ainsi qu’une zone de surveillance de 10 km, sont établies autour du foyer. Ces zones chevauchent largement celles délimitées à Sint-Laureins la semaine dernière, suite à la découverte d’une autre contamination.

Dans ces zones, des mesures de biosécurité strictes sont imposées. Tous ceux qui détectent des signes de maladie parmi leurs volailles ou oiseaux doivent consulter un vétérinaire. On peut supposer que ce sont à nouveau des oiseaux sauvages infectés qui sont à l’origine de ces contaminations.

La grippe aviaire circule de plus en plus parmi les oiseaux sauvages !

L’AFSCA rappelle à tous les éleveurs de volailles et aux détenteurs particuliers belges que le virus de la grippe aviaire circule à nouveau de plus en plus parmi les oiseaux sauvages. Dès lors, le risque de contamination des volailles par la grippe aviaire suite à des contacts avec les oiseaux sauvages, augmente.

Bien que cela ne soit plus obligatoire depuis le 14 mai, il est toujours conseillé de protéger vos animaux des oiseaux sauvages susceptibles d’être porteurs du virus. Cela peut être fait en utilisant des filets. Il est toujours obligatoire de nourrir les animaux à l’intérieur et de les abreuver de préférence dans un environnement protégé.



Lorsque les éleveurs constatent une augmentation de la mortalité, ou tout autre symptôme lié à la maladie, ils doivent contacter immédiatement leur vétérinaire.



Toutes les mesures peuvent être consultées sur le site web de l’AFSCA :

http://www.afsca.be/professionnels/productionanimale/santeanimale/grippeaviaire/mesures.asp

Aidez-nous à protéger nos volailles ! Ces mesures devraient permettre d’éviter que les volailles entrent en contact avec des oiseaux sauvages infectés par le virus de la grippe aviaire et susceptibles d’infecter nos animaux.



En outre, nous demandons aux promeneurs de signaler les oiseaux sauvages morts via le numéro de téléphone gratuit 0800/99 777.

Qu’est-ce que le virus de la grippe aviaire ?



L’Influenza aviaire (IA) ou grippe aviaire est une maladie virale très contagieuse à laquelle toutes les espèces d’oiseaux sont vraisemblablement sensibles. Il n’y a pas d’indication scientifique que ce virus H5 soit également dangereux pour l’homme. La nature des symptômes et l’évolution de la maladie dépendent du caractère pathogène de la souche virale, de l’animal touché, de l’environnement et d’autres infections éventuelles. La contamination peut se produire par contact direct avec des animaux malades ou par exposition à du matériel contaminé, comme des déjections ou des caisses sales. Une contamination indirecte est également possible par l’air, mais sur des distances relativement courtes.



L’AFSCA et la santé animale



Si l’AFSCA est connue pour ses contrôles à travers l’ensemble de la chaîne alimentaire, l’Agence est également responsable de la prévention des maladies animales réglementées et de la lutte contre celles-ci. En ce qui concerne la grippe aviaire, l’Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités régionales.



L’AFSCA a lancé une campagne de sensibilisation expliquant plus en détail la maladie et comment appliquer les mesures correctement, vous trouverez davantage d’informations via ce site internet.