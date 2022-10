La MEL met le réemploi au service de l’emploi

La MEL recherche le futur occupant d’un ancien magasin de bricolage à Hellemmes. Elle souhaite y implanter un acteur de l’économie circulaire tout en réutilisant le patrimoine vacant. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. À la clé : une centaine d’emplois pour les métropolitains.

À la demande de la MEL, l’Établissement Public Foncier Hauts de France (EPF) a racheté le bâti d’un ancien magasin de bricolage à Hellemmes afin d’y voir naître un projet définitif, durable et pourvoyeur d’emplois. Ainsi, entre la fermeture du magasin et l’aménagement final, la MEL, en lien avec les villes de Lille et d’Hellemmes, souhaite mettre à disposition le site pour expérimenter de nouvelles manières de travailler, de consommer et de fabriquer. Ce dispositif créera une centaine d’emplois sur les 6 prochaines années.

« En s’engageant pour l’économie circulaire, la MEL participe à un cercle vertueux qui doit permettre de réduire nos impacts environnementaux et de diminuer l’exploitation des ressources naturelles. Cela traduit aussi notre ambition d’être au rendez-vous des transitions numériques, écologiques et sociétales d’aujourd’hui et de demain. L’économie circulaire est à l’image de la MEL : innovante et fédératrice » Damien Castelain, Président de la MEL.

D’une société du tout jetable à un modèle économique plus vertueux

L’engagement de la MEL pour l’économie circulaire est gravé dans le marbre de son Projet Stratégique de Transformation Économique du Territoire (PSTET) adopté en 2021. Les objectifs sont clairs : accélérer la transformation et la relance économique de la métropole mais également aider les entreprises à s’adapter. L’ambition est de créer les conditions d’une économie performante et moins vulnérable qui participe à lutter contre les dérèglements climatiques et à résorber les fractures sociales et les inégalités entre les territoires.

L’ensemble des conditions de participation est à retrouver sur le site de la MEL.

Dossiers de candidature à envoyer à occupationtemporaire@lillemetropole.fr jusqu’au 31 octobre 2022.