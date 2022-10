Entreprendre sa vie : CAFPI réaffirme sa mission de marque avec une nouvelle campagne de communication

Dans un contexte de croissance très ambitieux et pour réaffirmer sa place de leader du courtage, sa mission et ses valeurs, CAFPI renouvelle son image à travers une nouvelle plateforme de marque : nouveau logo, nouvelle identité visuelle et, enfin, nouvelle campagne publicitaire, conçue en collaboration avec l’agence de publicité Josiane.

CAFPI, quand la vie sourit

La mission et les valeurs de CAFPI sont réunies dans un manifeste et synthétisées en un nouveau logo et une phrase : « La vie sourit à ceux qui entreprennent leur vie ».

Avec CAFPI, la vie sourit à ceux qui entreprennent, aux entrepreneurs-courtiers CAFPI qui se battent pour leurs clients et aux clients qui engagent le projet de toute une vie : un projet immobilier.

Pour ce faire, nos valeurs sont :

Entreprendre, le socle commun qui réunit tous les courtiers CAFPI.

Courage, celui des entrepreneurs qui ne lâchent rien pour leurs clients. Un courage au cœur de notre ADN, celui d’un pionnier du courtage, allié à la ténacité d’un entrepreneur.

Proximité et honnêteté, les promesses de CAFPI, pour un accompagnement plus performant pour réussir son projet immobilier, l’assurance d’une solution personnalisée et l’engagement de résultat.

Le nouveau logo de CAFPI, outre une typographie plus moderne, présente un « pointeur », destiné aux clients pour leur indiquer que la meilleure offre de financement se trouve à cet endroit, dans l’agence CAFPI la plus proche du client

Une nouvelle campagne publicitaire, pierre angulaire d’une nouvelle image de marque

« Cette nouvelle campagne de communication nous permet de réaffirmer qui nous sommes. Un pionnier du courtage qui a l’expertise, la ténacité d’un entrepreneur, qui combat l’immobilisme pour ses clients, en trouvant toujours la meilleure solution de financement. Un groupe pour qui le plus important est d’avancer. » explique Caroline Arnould, Directrice du Développement et membre du Comité exécutif de CAFPI. « Nous avons voulu que notre campagne publicitaire soit à l’image de notre marque : accessible, au plus près de ses clients… en un mot, humaine. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi un ton décalé et une phrase qui pourrait être dite par nos entrepreneurs-courtiers à leurs clients : [Pour vos projets immobiliers,] On va faire mieux que presque ! ».

« On va faire mieux que presque », soit aller au-delà du pas qui est enfin sauté à l’aide d’un courtier CAFPI : celui de son projet immobilier. Il y a souvent des doutes et des hésitations qui l’entourent.

Cette campagne publicitaire composée de 2 spots TV (les premiers d’une saga annoncée) sera déployée, à partir du 1er octobre et tout l’automne, sur des chaînes à forte visibilité, des programmes affinitaires ainsi que sur YouTube.

Réaffirmer sa place de leader

Le rachat de CAFPI en juillet 2021 a marqué un tournant pour l’entreprise cinquantenaire : nouvelle direction paritaire avec 7 femmes sur les 14 membres qui la composent, nouveau siège parisien dans le très dynamique quartier de la Bibliothèque François-Mitterrand (BnF) et de nouveaux objectifs de recrutement sur tout le territoire. Une nouvelle plate-forme de marque était la suite logique.

« Moderniser son image, ce n’est pas oublier qui l’on est et d’où l’on vient. Il était très important pour nous de mener une réflexion de fond vis-à-vis de notre réseau, pour développer une image de marque qui ressemble à nos entrepreneurs-courtiers ! Ce que nous avons réussi à construire tous ensemble », détaille Caroline Arnould.

La réflexion menée en interne a permis de clarifier la proposition de valeur de CAFPI sur le marché afin d’accélérer la croissance, créer de la cohésion interne, attirer et fidéliser les talents et susciter la préférence.