AFP, une épopée photo.

Un journal sensible de l’histoire à travers 120 ans d’archives argentiques.

UN LIVRE EXCEPTIONNEL DE 340 PAGES (Editions Fisheye)

Au terme d’un travail acharné de recherche parmi les quelque 6 millions de clichés argentiques produits par l’agence France-Presse au cours de son histoire (en prenant pour origine la création de l’agence Havas en 1835, qui deviendra AFP en 1944), Marielle Eudes, directrice des projets spéciaux photo de l’AFP, et Christophe Calais, le responsable éditorial du projet, nous proposent une fresque historique et photographique en grande partie inédite. Passées sous les radars des news qu’il fallait fournir dans l’urgence, les images qu’ils ont mises au jour – grâce à la complicité du département Documentation de l’institution et à l’expertise de son laboratoire photo – nous font voyager dans le temps telles des « capsules temporelles », pour citer Michel Poivert, historien de la photographie qui signe la préface de l’ouvrage. Interrogeant la french touch des reporters de l’agence, ce dernier questionne l’héritage de la photographie humaniste que les auteurs subliment en la conjuguant avec la culture de l’actualité. Les quelque 300 photos rassemblées composent une « mémoire collective immédiate qui résonne chez chacun de nous », analyse encore Marielle Eudes.

SURPRENDRE, INTRIGUER, RAVIR

Cette histoire recomposée n’en finit pas de nous surprendre, nous intriguer et nous ravir. En témoignent les cartes blanches que nous livre la dizaine de personnalités saisies par ces images étonnantes. Le romancier Didier Daeninckx se transporte en 1871 sur la butte Montmartre pour nous raconter un cliché de la Commune, l’auteur de BD Tardi mène l’enquête sur une image des tranchées de 1914-1918, le journaliste et écrivain Christophe Ono-dit-Biot accompagne les plongeurs dans les eaux de la Seine, tandis que l’avocat Franck Berton plaide la cause de la profession en s’appuyant sur une photo du docteur Marcel Petiot prise devant les valises de ses victimes lors de son procès, en 1946. L’écrivain Alain Mabanckou, lui, décrypte le portrait d’un enfant-soldat à Kampala. La journaliste Élise Lucet salue les premières suffragettes françaises. La psychanalyste Francesca Pollock adresse une lettre à Auguste Renoir, tandis que la romancière Karine Tuil rend hommage à James Baldwin. La scénariste, réalisatrice et écrivaine Négar Djavadi de son côté se penche sur un curieux baiser lancé à Charles de Gaulle, et le photographe Jean Gaumy évoque le jeu des « souvenirs-ressouvenirs » que ranime un cliché des troupes alliées pris à Royan, la ville de son enfance. Chacun à sa manière nous offre de nouvelles lectures qui enrichissent notre compréhension et fécondent nos imaginaires.



Autant d’images qui révèlent – et réveillent – les fragments d’une histoire qui sont comme les pièces d’un puzzle composant la nôtre.

AFP, une épopée photo.

Un journal sensible de l’histoire à travers

120 ans d’archives argentiques

FORMAT : 195 x 280 mm

340 pages

PRIX : 45 €

EXPOSITION

Du 26.10 au 05.11

De l’argentique à l’iconique

Galerie Ellia 10, rue de Turenne, Paris (4e)

Vente aux enchères le 05.11 à 14h

Galerie Ellia Ou à distance sur www.ader-ep.com