Premières mondiales : pleins feux sur l’ID. Buzz Cargo et l’Amarok sur le stand Volkswagen Véhicules Utilitaires au salon de l’automobile IAA 2022

Le salon de l’automobile de Hanovre (IAA), qui aura lieu du 19 au 25 septembre, offre à Volkswagen Véhicules Utilitaires l’occasion idéale pour présenter sa gamme de produits actuelle, à commencer par le nouvel ID. Buzz Cargo, un modèle électrique très attendu qui fera sa toute première apparition publique lors de ce salon. L’ID. Buzz est déjà considéré comme le nouveau modèle emblématique de l’électromobilité Volkswagen. Le nouveau Multivan Edition1 sera également présenté, une édition spéciale sportive dotée d’une motorisation hybride rechargeable lui permettant de circuler en agglomération en mode électrique. Au salon de Hanovre sera aussi dévoilé le pack « Bonne nuit » permettant de transformer le Multivan en camping-car compact. Le nouvel Amarok célèbre également sa première publique mondiale avec une conception technique entièrement revisitée et une silhouette de SUV particulièrement réussie. Le Caddy Maxi Dark Label2 est quant à lui doté d’un moteur au gaz naturel particulièrement sobre. Outre tous ces modèles, le stand Volkswagen Véhicules Utilitaires présentera également les camping-cars California ainsi qu’un certain nombre de déclinaisons dédiées à des usages utilitaires. Les visiteurs de l’IAA trouveront le stand Volkswagen Véhicules Utilitaires au cœur du hall 12 et à l’extérieur.

Nouvel ID. Buzz : Ce modèle électrique polyvalent est l’une des principales nouveautés de cette année. Lors du salon de l’automobile de Hanovre 2022, c’est sa déclinaison Cargo qui fera ses débuts sur la scène mondiale, mais la version cinq places ID. Buzz Pro sera également au centre de toutes les attentions. Avec les modèles ID. Buzz, Volkswagen Véhicules Utilitaires fait revivre la jeunesse éternelle du Combi VW à l’époque moderne. Les préventes ont commencé en Europe en mai dernier, et plus de 12 500 commandes ont déjà été passées. Les premiers exemplaires seront remis à leurs acquéreurs à partir de cet automne. Toutes les sensations de conduite caractéristiques du Combi sont là, et ce dès qu’on s’assied au volant : sièges surélevés, accoudoirs, porte-à-faux réduit à l’avant, pare-brise vertical. La version ID. Buzz Pro est dédiée aux familles, aux activités de loisirs et aux usages professionnels, tandis que l’ID. Buzz Cargo marque le début d’un nouveau règne pour les vans.

Les deux modèles ID. Buzz sont équipés d’un moteur électrique qui développe 150 kW (204 ch). La batterie de 77 kWh (capacité nette) est intégrée très bas au cœur du plancher. L’ID. Buzz Pro affiche une autonomie de 419 km en cycle WLTP, contre 416 km pour l’ID. Buzz Cargo. Le chargement de la batterie s’effectue sur des points de recharge en courant alternatif de 11 kW. Sur les stations de recharge rapide en courant continu (CC), la puissance de chargement s’élève à 170 kW, ce qui permet de recharger la batterie de 5 à 80 % en 30 minutes. Sur les stations de recharge rapide CC compatibles, la recharge des deux modèles peut s’effectuer en « Plug & Charge ». L’activation et la facturation se font automatiquement, sans besoin de carte de recharge ni d’application.

Nouvel Amarok : La seconde génération de ce pick-up est présentée en exclusivité mondiale à l’IAA. Avec ses caractéristiques bien pensées, sa vingtaine de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, ses services en ligne embarqués, ses motorisations à la fois efficaces et puissantes, ses deux systèmes de transmission intégrale (seule la transmission intégrale permanente sera disponible en France) et ses nombreux accessoires sur mesure, le nouvel Amarok est l’un des pick-ups les plus polyvalents de sa catégorie. Visuellement, il se distingue avant tout par son charisme signé Volkswagen clairement affirmé. La commercialisation du nouvel Amarok débutera dans les premiers pays concernés d’ici la fin de l’année.

Dès son lancement, le nouveau pick-up sera disponible en France dans les déclinaisons Life et Style (5 déclinaisons disponibles en Allemagne : Amarok, Life, Style, PanAmericana et Aventura), en version cabine double (quatre portes, 5 places) (une version simple avec deux portes est disponible en Allemagne). Sur son stand à Hanovre, Volkswagen Véhicules Utilitaires présentera l’Amarok dans ses versions premium PanAmericana et Aventura (toujours en double cabine) avec une riche dotation de série comme la transmission intégrale, la sellerie cuir, les phares matriciels à LED IQ.Light, les feux arrière à LED, le système d’infodivertissement avec la navigation GPS, le système de sonorisation premium de la marque Harman Kardon et divers systèmes d’aide à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif ACC+. Ce nouveau modèle est proposé avec quatre motorisations diesel turbo (TDI) et une motorisation essence turbo (TSI). Les moteurs TDI affichent une puissance allant de 110 kW (150 ch) à 184 kW (250 ch) tandis que le moteur TSI développe 222 kW (302 ch). En France, seules deux motorisations seront disponibles : un 4 cylindres 2.0 TDI de 157 kW (213 ch) pour la finition Life et un V6 TDI 3.0 de 184 kW (250 ch). En fonction de la motorisation choisie, l’Amarok peut être doté d’une boîte de vitesses manuelle ou d’une toute nouvelle boîte automatique à 10 rapports. En France, seule la boite automatique à 10 rapports est disponible.

Nouveau Multivan Edition1 : Une édition spéciale fait également ses premiers pas sur le stand Volkswagen Véhicules Utilitaires de l’IAA, avec le nouveau Multivan Edition, qui s’affirme clairement comme la déclinaison la plus sportive de la gamme. Ce nouveau modèle affiche la couleur avec de nombreux éléments noirs, à commencer par le toit, les montants avant et le béquet de toit peints en Deep Black Nacré, auxquels s’ajoutent les vitres arrière en teinte sombre. Les feux arrière à LED sont également obscurcis. En vue latérale, le Multivan Edition se distingue par ses rétroviseurs extérieurs en teinte Noir brillant, ses jantes en alliage léger Noir ‘Toshima’ 18 pouces et ses motifs noirs au-dessus des seuils de porte intégrant le mot « EDITION ». Ce motif stylistique est également reproduit sur le hayon à côté du nom du modèle. À l’avant, des prises d’air brillantes viennent compléter la panoplie de détails noirs. Cette édition spéciale ne sera pas disponible en France.

Cette édition spéciale est par ailleurs également équipée de feux matriciels à LED IQ.Light ainsi que d’un éclairage au sol autour des portières avec projection du logo et de la silhouette Multivan avec le mot « EDITION ». Sur la caisse, le contraste avec la teinte Deep Black Nacré du toit est assuré par la teinte Pure Grey. D’autres teintes contrastantes sont également proposées en option : Blanc Candy, Energetic Orange Métallisé, Gris Indium Métallisé, Argent Mono Métallisé et Reflet d’Argent Métallisé. Le nouveau Multivan Edition peut être commandé avec deux longueurs de caisse (4 973 et 5 173 mm), avec configuration cinq, six ou sept places et toutes les motorisations disponibles (PHeV, TSI, TDI).

Le pack « Bonne nuit » fait lui aussi son apparition au salon de Hanovre, avec une option lit pliant et rideaux obscurcissants, pour faire du nouveau Multivan un camping-car compact. Ce pack sera disponible ultérieurement en France.

Nouveau Caddy Maxi Dark Label 1,5 TGI2 : Le modèle Caddy nouvelle génération est sorti en 2020. Volkswagen Véhicules Utilitaires profite à présent de l’IAA pour présenter le nouveau Caddy Dark Label. Cette édition spéciale peut être commandée avec n’importe quelle motorisation prévue pour le Caddy. Le modèle présenté lors du salon de l’automobile est doté du dernier moteur développé pour la gamme Caddy, un moteur turbo au gaz naturel de 96 kW (131 ch). Ce moteur TGI 1,5 litre est disponible dans tous les cas avec la version Caddy Maxi à empattement allongé. Cette édition spéciale n’est pas commercialisée en France.

Ce moteur au gaz naturel (qui peut aussi être alimenté en biogaz) se distingue par sa grande sobriété et son faible taux d’émissions. Un kilogramme de gaz naturel comprimé offre en effet bien plus d’énergie que l’équivalent en essence ou en diesel, rendant le moteur TGI 1,5 litre particulièrement économique. Situé sous le plancher, le réservoir en acier affiche une capacité de 21,1 kg de gaz naturel (comprimé ou non). Le Caddy Maxi 1,5 TGI est également doté d’un réservoir à essence d’une capacité de 8,25 litres. La bascule entre CNG et essence s’effectue automatiquement. En cycle combiné (cycle NEDC), le nouveau modèle affiche une consommation de gaz naturel de 4,3 kg/100 km.

Buzz Cargo (150 kW/204 ch) : consommation électrique en cycle mixte : 22,2 – 20,4 kWh/100 km ; émissions de CO 2 en cycle mixte : 0 g/km. Les données de consommation et d’émission de ce modèle ne sont disponibles qu’en cycle WLTP, pas en cycle NEDC.

Buzz Pro (150 kW/204 ch) : consommation électrique en cycle mixte (cycle NEDC) : 18,9 kWh/100 km ; émissions de CO 2 en cycle mixte : 0 g/km.

Nouvel Amarok : ce véhicule est un modèle proche du futur modèle de série.

Caddy Maxi Dark Label 1,5 TGI (96 kW/131 ch) : consommation de carburant en cycle mixte (cycle NEDC) : 4,3 kg/100 km ; émissions de CO 2 en cycle mixte : 118 g/km.

1) Edition non disponible en France

2) Modèle non commercialisé en France