Syfadis enrichit son catalogue de formation, 50 000 contenus Edflex disponibles dans les plateformes Syfadis dès le 4ème trimestre 202

Syfadis, éditeur de logiciels expert de la formation digitale et fort de 3,5 millions d’apprenants dans le monde, annonce la création d’un partenariat avec Edflex, l’un des leaders de la curation de contenus de formation (MOOCs, vidéos, podcasts, articles…). Ce rapprochement a pour objectif de permettre aux clients de Syfadis de bénéficier du vaste catalogue Edflex au sein de leur plateforme Syfadis.

Un partenariat gagnant-gagnant pour deux acteurs leaders de la formation digitale

Les utilisateurs des plateformes Syfadis pourront dès le 4ème trimestre 2022, bénéficier de l’ensemble des contenus de formation du catalogue Edflex, soit plus de 50 000 contenus pré-qualifiés dans de nombreuses langues (français, anglais, espagnol, portugais, allemand, japonais, chinois). Les contenus proposés par Edflex proviennent de plus de 5 000 fournisseurs et couvrent un grand nombre de thématiques. Ces contenus de formation sont renouvelés très régulièrement par une équipe d’experts formation qui qualifient et notent chaque ressource. Près de 2 000 nouvelles ressources sont ainsi ajoutées chaque mois au catalogue.

La création de cette alliance va permettre de simplifier l’intégration du catalogue Edflex au sein des solutions Syfadis en réduisant les interactions à un interlocuteur unique, garant de son bon fonctionnement.

Les équipes R&D des deux entreprises travaillent main dans la main pour créer une API complète assurant une continuité de service totale entre le contenant (plateformes Syfadis) et les contenus en provenance de chez Edflex. Cette API garantit ainsi la remontée de l’ensemble des informations directement au sein des plateformes Syfadis.

Une alliance stratégique pour répondre aux besoins de nouveaux contenus des clients Syfadis

« Ce rapprochement entre Syfadis et Edflex est né de notre volonté de continuer d’enrichir notre palette de contenus, en diversifiant les supports. Après étude de la faisabilité technique et analyse des contenus proposés, nous avons très rapidement débuté les développements de l’API. Proposer des contenus de formation de qualité au sein de l’une des meilleures plateformes de formation est apparu comme une évidence. » précise Laurent Delaporte, Président de Syfadis.

« Ce partenariat va permettre aux apprenants des plateformes Syfadis d’accéder dès à présent à l’ensemble du catalogue Edflex. Nous sommes sûrs que les contenus sélectionnés par notre équipe de 50 experts formation rencontreront un grand succès auprès des 3,5 millions d’utilisateurs des plateformes Syfadis. » rajoute Pierre-Olivier Carli, Partnerships Manager chez Edflex.

Edflex et Syfadis organisent un webinar le mardi 18 octobre à 11H : « La richesse des contenus de formation est-elle la clé de l’attractivité des plateformes LMS ? » : https://app.livestorm.co/edflex/la-richesse-des-contenus-de-formation-est-elle-la-cle-de-lattractivite-des-plateformes-lms?utm_source=Syfadis

À propos de Syfadis

Syfadis est un éditeur de solutions français, expert de la formation et du développement des compétences. Leader auprès de grands secteurs d’activité et fort de 3,5 millions d’apprenants, l’innovation est le maître-mot qui guide l’entreprise depuis plus de 20 ans.

L’expertise de ses équipes lui permet de concevoir des solutions structurantes et innovantes pour répondre aux enjeux majeurs de ses clients.

Implantée sur des grands comptes en France et à l’international (plus de 100 clients), Syfadis confirme année après année sa position d’acteur clé dans l’univers des logiciels de formation.

En savoir plus sur Syfadis : https://www.syfadis.fr/

À propos de Edflex

Créée en 2016 par Clément Meslin, Rémi Lesaint, Philippe Riveron & Raphaël Droissart, Edflex inspire et engage les collaborateurs dans leur développement professionnel et personnel. Plus qu’un accès simplifié à des milliers de contenus de formation en ligne, Edflex est une solution SaaS qui change la façon dont les salariés se forment au quotidien. L’entreprise propose plus de 50 000 contenus qualifiés par des experts (cours en ligne, vidéos, podcasts, articles…) en langues natives, et les transforme en un catalogue intuitif accessible à tout moment. Depuis 6 ans, Edflex accompagne plus de 600 000 utilisateurs dans de grands groupes (dont Air France, Orange, Total Energies, Axa Banque et Manpower).

En savoir plus sur Edflex : https://www.edflex.com/