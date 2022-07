GSE livre le nouveau centre européen de distribution de pièces détachées au groupe japonais KUBOTA

C’est sur la ZAC des Metzange, à Thionville, situé en Moselle, que GSE a livré le tout nouveau centre de distribution Européen de pièces détachées à la société KUBOTA EUROPE. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication, notamment de machines agricoles et de matériel pour les travaux publics, D’une surface d’environ 20 000 m² et correspondant à l’image de l’entreprise KUBOTA EUROPE, son nouveau site sera le centre de sa Supply Chain de pièces en Europe.

Un ensemble de 20 000 m² au design soigné



Ce nouvel ensemble immobilier aux lignes soignées a été conçu sur mesure pour les besoins spécifiques du client. Il se compose de 3 cellules d’environ 18 800 m² ainsi que de 1 200 m² dédiés à des espaces de bureaux et locaux sociaux. Soucieux de créer un site à l’image de l’entreprise japonaise, une attention particulière au design architectural et au confort des salariés a été apportée lors de la conception de ce nouvel ensemble. Ainsi, la partie bureaux a été dessinée, autour d’un patio central aménagé en jardin japonais. Très attaché aux valeurs environnementales et sociétales, KUBOTA EUROPE a prévu sur ce site un système de récupération des eaux de pluie, la toiture est équipée de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de sa surface. Aussi, un parcours de santé a été mis en place au sein du site. C’est l’ensemble de l’environnement du bâtiment (sur un foncier de 145 000 m²) qui bénéficie d’une signature soignée permettant à la structure de s’intégrer harmonieusement dans le paysage environnant.

« C’est une grande fierté pour nous que d’avoir accompagné une entreprise de l’envergure de KUBOTA dans son projet d’implantation européenne. La compétence et l’expertise de nos équipes ainsi que notre implantation partout sur le territoire hexagonal et aussi en Europe, nous a permis de fait preuve d’agilité, de réactivité, d’apporter des conseils et des optimisations de qualité pour accompagner le client. Il est à noter que nous nous sommes reconnus en KUBOTA au travers de nos valeurs communes et de l’état d’esprit qui nous anime pour réussir le projet. Nous attachons une très grande attention à la satisfaction de nos clients, éléments indispensables à la réussite de nos projets. Nous sommes très heureux que GSE contribue au développement de l’entreprise KUBOTA EUROPE » expliquent Cédrick LUPINE (Directeur du Développement) et Julien GUIOT (Directeur de Projets) chez GSE.

Un emplacement stratégique

« L’emplacement de ce centre européen de pièces de rechange n’a pas été choisi au hasard, la Moselle Nord et plus précisément Thionville se situe au cœur de nos marchés, nous avons la possibilité au départ de ce nouvel entrepôt la possibilité de livrer nos clients au plus vite et dans les meilleures conditions tout en limitant notre impact carbone. Nous avons aussi trouvé dans cette région une main d’œuvre qualifiée, qui nous permettra de pouvoir offrir le meilleur de Kubota à nos partenaires avec cette implantation. Enfin ce projet hautement stratégique fait partie d’une nouvelle organisation mondiale en termes de service et d’accompagnement pour nos clients » précisent Franck CLAUDON, Directeur Projet KUBOTA et Takafumi FUJITA (Directeur Planification et Contrôle).