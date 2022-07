Un pick-up amélioré jusque dans les moindres détails : Première mondiale du nouvel Amarok signé Volkswagen Véhicules Utilitaires

Volkswagen Véhicules Utilitaires présente le nouvel Amarok. Ce pick-up polyvalent aussi à l’aise sur route que sur piste a été imaginé et conçu en Allemagne et en Australie, et sera fabriqué en Afrique du Sud. Il est destiné aux marchés australien et néo-zélandais, mais aussi à de nombreux pays d’Afrique, du Proche et du Moyen-Orient et d’Europe. Ses nombreuses fonctionnalités, sa vingtaine de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, ses services mobiles en ligne, ses motorisations à la fois puissantes et efficaces, ses deux technologies de transmission intégrale, ses accessoires sur mesure et son look résolument Volkswagen font du nouvel Amarok l’un des pick-up les plus polyvalents et les plus équilibrés au monde. La commercialisation de ce nouveau modèle premium interviendra d’ici la fin de l’année dans les premiers pays concernés.

Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWCV) a vendu plus de 830 000 exemplaires de la première génération d’Amarok en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Asie du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L’heure est venue de laisser la place à la deuxième génération du modèle. Tout a été revu à neuf, mais son design signé Volkswagen annonce clairement la couleur : c’est bien un Amarok. Le nouveau modèle est devenu plus grand, plus puissant, plus athlétique et plus charismatique. « Pour cette nouvelle génération, nous avons profondément modifié le design archétypique de l’Amarok, qui est désormais nettement plus expressif et nettement plus impressionnant », souligne Albert Kirzinger, Directeur du design chez Volkswagen Véhicules Utilitaires. La partie avant du nouveau pick-up constitue en elle-même une affirmation de soi marquée, comme en attestent les différentes déclinaisons « Amarok », « Life » et « Style » ainsi que les versions de luxe « PanAmericana » (au design tout-terrain) et « Aventura » (au design exclusif).

Le nouvel Amarok est proposé au lancement en deux versions, l’une avec quatre portières et double cabine (DoubleCab), l’autre avec deux portières et cabine simple (SingleCab). En vue latérale, les passages de roues, légèrement arrondis comme sur la génération précédente, constituent un détail visuel particulièrement marquant, surplombant des jantes en alliage léger pouvant aller jusqu’à 21 pouces. Une bordure en plastique hautement robuste les sépare du reste des ailes, qui soulignent encore davantage l’impression de puissance qui se dégage du nouveau modèle.

Un empattement plus long pour des proportions plus équilibrées et un comportement tout terrain optimisé

Avec ses 5 350 mm de longueur, le nouvel Amarok affiche 96 mm de plus que son prédécesseur. L’empattement de 3 270 mm a également été revu à la hausse, gagnant 173 mm. Le nouveau modèle offre ainsi davantage d’espace, notamment aux passagers arrière dans la version double cabine. L’empattement ayant été plus allongé que la longueur totale, le porte-à-faux de la voiture est réduit, conférant ainsi au nouveau modèle des proportions plus affinées et un comportement sur piste amélioré grâce à l’optimisation des angles d’approche. Le comportement tout-terrain de l’Amarok, qui sera en outre doté de série d’une transmission intégrale sur de nombreux marchés, est également amélioré sur les terrains humides grâce à une profondeur guéable largement revue à la hausse, passant de 500 mm à 800 mm.

Un intérieur Volkswagen de première qualité pour un usage professionnel

Avec ses écrans numériques hautement intuitifs, l’habitacle a été conçu par les équipes Volkswagen Véhicules Utilitaires pour offrir une grande fonctionnalité et une qualité de premier plan. Les différents écrans disponibles comprennent des instruments numériques 8,0 pouces (« Digital Cockpit ») sur les versions de base et 12,0 pouces à partir de la version « Style » ainsi qu’un écran tactile format tablette dernier cri (10,0 pouces sur les versions de base, 12,0 pouces de série à partir de la version « Style ») pour le système d’infodivertissement. Volkswagen Véhicules Utilitaires a doté l’Amarok d’un système de commande intuitif associant fonctions numériques et boutons et/ou molettes ergonomiques. Ainsi, le contrôle du volume du système d’infodivertissement et la configuration des paramètres de la transmission intégrale s’effectuent à l’aide de commandes analogiques. En fonction de l’aménagement intérieur choisi, ces éléments de commande à la fois robustes et élégants peuvent être entourés d’un insert en aluminium.

L’attention portée aux moindres détails au sein de l’habitacle s’illustre aussi dans le choix d’un système sonore Harman Kardon proposé de série sur les versions PanAmericana et Aventura et disponible en option sur les autres déclinaisons du modèle. Ce système sonore est conçu exclusivement pour l’Amarok. Les versions PanAmericana et Aventura disposent aussi de série d’un tableau de bord en similicuir à surpiqûres contrastantes. Le positionnement premium de ce nouveau modèle s’incarne également dans le choix des sièges : le conducteur et le passager avant bénéficient de sièges ergonomiques avec réglage électrique multipoints sur les versions plus sophistiquées. En déclinaison DoubleCab, les passagers arrière (jusqu’à trois adultes) disposent d’un espace généreux et d’un confort exceptionnel pour profiter du voyage. En version Style, les sièges sont proposés de série avec un revêtement ArtVelours, et en version PanAmericana et Aventura, Volkswagen Véhicules Utilitaires a opté pour une sellerie cuir de première qualité.

Généreux espace de chargement pour des charges pouvant aller jusqu’à 1,16 tonne

Que ce soit dans la version double cabine ou cabine simple, l’espace de chargement, ou Cargobox, est particulièrement généreux. Tout comme sur le modèle précédent, la surface de chargement située entre les deux passages de roue arrière est assez large pour accueillir une palette normalisée Europe placée de côté. La version cabine simple peut même accueillir deux palettes placées de côté. L’arrimage du chargement s’effectue à l’aide des œillets disposés sur la surface de chargement, dont chacun peut supporter jusqu’à 500 kg de charge. En cohérence avec cette capacité de charge élevée, la charge utile maximale est passée d’un peu plus d’une tonne à 1,16 tonne. L’espace de chargement peut également être sécurisé à l’aide d’un volant roulant électrique qui peut être ouvert ou fermé à partir du Cargobox, à partir de l’habitacle ou encore à distance à l’aide de la clé du véhicule.

Une nouvelle gamme d’accessoires pour répondre à tous les besoins

Les globe-trotters apprécieront la charge statique du toit, qui est de 350 kg, une charge suffisante pour transporter par exemple une tente quatre places proposée au catalogue des accessoires. D’autres équipements seront disponibles en sortie d’usine ou comme accessoires, notamment des jantes en alliage léger allant jusqu’à 21 pouces, des pneumatiques tout-terrain (jusqu’à 18 pouces) et divers modèles de remorques. Seront également proposés des accessoires dédiés pour le Cargobox comme un porte-vélos, un système de transport multifonction, une version manuelle du volet roulant et diverses Stylingbars. Un toit rigide est aussi de nouveau proposé pour abriter la surface de chargement, transformant ainsi le pick-up en SUV avec la capacité de chargement d’un van. Enfin, il est possible d’optimiser encore le comportement tout-terrain du nouveau pick-up grâce à un pare-buffle, des jupes de protection, une boîte de vitesses tout-terrain, des œillets d’arrimage et un tuba fixé à l’extérieur du montant avant gauche permettant d’alimenter le moteur en air lors du franchissement d’un gué.

Cinq moteurs turbo adaptés aux différents marchés nationaux

Les concepteurs ont développé quatre motorisations diesel turbo (TDI) et une motorisation essence turbo (TSI) pour le nouvel Amarok. Ces cinq motorisations se distinguent toutes par leur rendement et leur couple élevés. Le marché africain par exemple se voit proposer la motorisation de base : un moteur quatre cylindres TDI de 2,0 litres qui développe 110 kW (150 ch). La motorisation suivante en termes de puissance, disponible dans de nombreux pays, est un quatre-cylindres TDI de 2,0 litres qui développe 125 kW (170 ch). Volkswagen Véhicules Utilitaires propose ensuite un moteur TDI quatre cylindres biturbo de 2,0 litres de cylindrée qui développe 150 kW (204 ch) ou 154 kW (209 ch) en fonction du marché. La déclinaison TDI la plus puissante est un moteur V6 de 3,0 litres qui affiche une puissance de 177 kW (241 ch) ou 184 kW (250 ch) en fonction des pays. Enfin, un moteur à essence turbo de 2,3 litres développant 222 kW (302 ch) a également été conçu pour les marchés attendant une motorisation essence classique.

Nouvelle boîte de vitesses automatique à 10 rapports et nouvelle transmission 4MOTION

À partir de 154 kW de puissance, toutes les déclinaisons du nouvel Amarok seront dotées de série d’une nouvelle boîte de vitesses automatique à 10 rapports avec commutation électronique (shift by wire). Cette boîte de vitesses automatique est également disponible en option pour la version 150 kW. La nouvelle boîte à 10 rapports remplace la boîte automatique à 8 rapports de la génération précédente. Sont également prévus une boîte automatique à 6 rapports et une boîte manuelle à 6 ou 5 rapports en fonction des motorisations.

Dans de nombreux pays, l’Amarok est doté de série de la transmission intégrale 4MOTION. Deux versions de ce système 4MOTION sont proposées en fonction des régions et des motorisations : l’une avec transmission intégrale temporaire activable selon la situation de conduite, et l’autre avec transmission intégrale permanente. Cette transmission intégrale permet au nouvel Amarok de conserver une tenue de route parfaite sur tous les terrains et de tracter jusqu’à 3,5 tonnes en fonction de la motorisation.

Plus d’une vingtaine de nouveaux systèmes d’aide à la conduite pour conduire sans effort

Plusieurs profils de conduite différents, ou Drive Modes (jusqu’à six) viennent en aide au conducteur dans toute une série de situations comme la conduite sur une surface glissante ou sur une piste particulièrement exigeante. De nombreux systèmes d’aide à la conduite rendent également le pilotage du nouvel Amarok beaucoup plus simple. Le nouveau modèle est en effet doté de plus d’une vingtaine de ces systèmes, parmi lesquels un régulateur de vitesse adaptatif ACC+ (qui tient compte de la signalisation routière pour réguler la vitesse en s’appuyant sur les données acquises par caméra) ou des feux matriciels à LED IQ.LIGHT, qui font du nouveau modèle Volkswagen l’un des pick-up les plus faciles à conduire au monde.