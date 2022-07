Protection des animaux à l’étranger: conseils pratiques pour les vacanciers

Toute personne qui voyage à l’étranger pendant les vacances est souvent confrontée à des souffrances animales et à des attractions touristiques problématiques du point de vue de la protection des animaux. Les limites entre tradition et commerce touristique sont souvent floues. Les professionnels peu scrupuleux savent exactement comment appâter les vacanciers et acceptent sciemment la maltraitance des animaux. Une feuille d’information de la Protection Suisse des Animaux PSA explique les tenants et les aboutissants et donne des conseils pratiques sur le comportement à adopter.

Selon la région du monde et la culture, la façon dont les gens traitent les animaux diffère grandement de nos coutumes et sensibilités occidentales. Les vacanciers sont souvent involontairement confrontés à la question de la protection des animaux, ne serait-ce qu’à la vue de nombreux chiens et chats errants ou lors de la visite d’un marché. Dans de nombreux pays, la loi ne protège pas assez les animaux contre les traitements cruels ou alors les lois ne sont pas appliquées. Quant aux attractions touristiques avec des animaux, il appartient aux vacanciers de ne pas soutenir les spectacles animaliers problématiques.

Chiens errants

Ne cherchez pas à ramener de vos vacances des chiens ou des chats errants en Suisse. Si vous souhaitez donner un nouveau foyer à un animal, mettez-vous en rapport sur place avec des organisations de protection des animaux sérieuses qui pourront vous conseiller et vous aider. Apportez votre soutien à une organisation locale de protection des animaux. Votre don lui permettra de faire castrer chats et chiens errants, de les vacciner et de se procurer de la nourriture, de gérer un refuge où les animaux qui s’y prêtent auront alors une chance d’être placés localement.

Corridas, encierros

Abstenez-vous d’assister à des corridas et à des lâchers de taureaux, mais aussi d’acheter des figurines de taureaux et autres souvenirs liés à la tauromachie.

Rodéos

N’assistez à aucun rodéo et parlez aux organisateurs des maltraitances que vous avez éventuellement observées.

Combats d’animaux

N’assistez en aucun cas à des combats d’animaux et ne payez pas d’entrée pour ces spectacles. Comme les combats sont souvent illégaux, vous vous exposez aussi à des sanctions pénales en tant que spectateur. Si vous êtes témoin de combats d’animaux impliquant des chiens, des ours, des chevaux ou des taureaux, signalez-les immédiatement à la police et portez plainte auprès des ambassades et des offices de tourisme.

Courses de chiens

N’assistez pas à des manifestations sportives impliquant des animaux dans lesquelles le risque de blessure est important et où les sommes misées sont élevées. Manifestez votre opposition auprès des ambassades ou des offices de tourisme.

Randonnées à dos de cheval, d’âne, de chameau et d’éléphant

Ne faites pas de promenades à dos d’animaux autour des attractions touristiques, surtout si vous n’êtes pas à même d’évaluer les conditions de détention ou si vous ne pouvez pas faire confiance au prestataire, ou si les animaux font mauvaise impression (p. ex. animaux boiteux, ensanglantés sous la selle, sabots en mauvais état). Renoncez aux balades en calèche dans les grandes villes.

Tourisme cynégétique et pêche en haute mer

Ne réservez pas de voyages de chasse ou d’excursions de pêche en haute mer. Ne consommez pas de viande de baleine ou de dauphin. Dénoncez le tourisme cynégétique auprès de l’ambassade de votre destination de vacances.

Dressage d’animaux et cirques

N’allez pas au cirque pendant les vacances – surtout pas en dehors de l’UE et des États-Unis ou de l’Australie. Ignorez les charmeurs de serpents ou les spectacles d’ours dansants; tournez-leur le dos et ne leur donnez jamais d’argent.

Observation des baleines, delphinariums, plongée avec les requins

Ne fréquentez pas les delphinariums et ne donnez pas suite aux offres de «nage avec les dauphins» ou de thérapies assistées par les dauphins. Avant de partir en excursion d’observation des baleines ou de plongée avec les requins, renseignez-vous exactement sur les principes du prestataire.

Safari

Choisissez les prestataires de safari selon les critères suivants: des règles claires dans la façon de traiter les animaux, respect des distances minimales et des durées maximales, petits groupes, interdiction de sortir du véhicule ou de toucher les animaux, accompagnement professionnel par un garde-chasse ou guide possédant une expérience zoologique.

Marchés d’animaux et souvenirs

N’achetez pas de souvenirs ayant nécessité la mort d’animaux. Abstenez-vous d’acheter des animaux vivants par compassion – cela ne fait généralement qu’encourager la demande. Selon le statut de protection de l’espèce animale, vous vous exposez à des sanctions pénales si vous importez un animal en Suisse sans l’autorisation d’importation correspondante.

