MAGNUM S’ASSOCIE À CINDY BRUNA ET IRIS VAN HERPEN POUR LANCER LA PREMIÈRE ROBE VEGAN HAUTE COUTURE AU MONDE FABRIQUÉE À PARTIR DE FÈVES DE CACAO.

La marque de glaces Magnum, référence mondiale en matière de plaisir, s’est associée à la créatrice de mode de luxe néerlandaise Iris van Herpen – l’une des créatrices les plus talentueuses et les plus avant-gardistes du secteur– pour concevoir une robe Vegan haute couture inspirée de l’emblématique glace Magnum Vegan.

Dévoilée à l’Élysée Montmartre, la robe Magnum Vegan a été révélée au monde entier ce 4 juillet pendant la Fashion Week de Paris, alors que Cindy Bruna défilait lors du show du 15e anniversaire d’Iris van Herpen, dévoilant au monde ce modèle unique et ouvrant la voie aux premiers pas de la marque dans la mode circulaire.

La robe Magnum Vegan est une célébration de la gamme Vegan de Magnum, gamme primée élaborée par des experts, composée de délicieux ingrédients d’origine végétale, sans produit laitier, et 100% plaisir Magnum.

Magnum estime qu’une journée sans plaisir est une journée perdue, et que le plaisir doit être accessible à tous, indépendamment de ce qui nous passionne. Cette campagne rassemble les amateurs de plaisir du monde entier pour qu’ils s’adonnent à celui de la gourmandise végétale et les invite à vivre et à célébrer Magnum Vegan à travers une toute nouvelle fusion de cacao et de haute couture.

La Robe Vegan

Première du genre pour la marque, la robe Magnum Vegan Haute Couture a été conçue et créée à l’aide d’un design tridimensionnel complexe, intégrant des matériaux durables qui font référence aux ingrédients Vegan de Magnum dans une fusion audacieuse entre le chocolat fondant emblématique de la marque et les designs fluides et luxueux d’Iris. Grâce à la technologie de l’impression 3D, la robe Magnum Vegan est également la première robe haute couture fabriquée à partir de coques de fèves de cacao, qui ont été traitées pour créer un matériau biopolymère entièrement organique.

La robe présente des détails complexes, notamment des ornements végétaux recouverts de cuivre, drapés et entrelacés avec de l’organza recyclé et plaqué, tandis que d’autres éléments en 3D ont été imprimés à l’aide de la technologie SLS (frittage sélectif par laser).

La création de la robe Magnum Vegan marque une collision dynamique entre la glace et la haute couture, soutenant à la fois les ambitions de Magnum et de la maison d’Iris van Herpen d’œuvrer pour une chaîne de production plus durable dans l’industrie de la mode et au-delà.

Au sujet de cette collaboration, Iris a déclaré : « Je suis honorée d’avoir été approchée par Magnum en tant que partenaire pour donner vie à la robe Magnum Vegan. En tant que designer, j’ai toujours travaillé pour repousser les limites du design et cette collaboration nous a vraiment permis de franchir une étape supplémentaire en reliant les ingrédients de l’iconique Magnum Vegan pour créer un design haute couture. L’opportunité de travailler avec la marque sur une telle innovation en matière de mode durable a été une expérience exceptionnelle. »

La mannequin et icône de mode Cindy Bruna a déclaré : « C’est un honneur de pouvoir révéler la robe Magnum Vegan au monde entier, et le fait de pouvoir le faire lors du défilé du 15e anniversaire d’Iris rend la chose encore plus spéciale. Réunir la glace et la haute couture d’une manière aussi inattendue et percutante est tellement excitant que c’est un partenariat auquel je suis ravie de participer. »

La collection AW22 (Automne-Hiver 2022) d’Iris van Herpen

La robe Magnum Vegan fait partie de la collection du 15e anniversaire d’Iris van Herpen intitulée « Meta Morphism ». La collection explore l’adoption et l’acceptation par la société d’un nouveau monde numérique avec l’arrivée du métavers et la façon dont il devient une partie de plus en plus importante de la vie quotidienne. Inspirée par le poème canonique d’Ovide « Métamorphoses », la créatrice fait tomber les lignes entre la réalité et les royaumes numériques dans une collection futuriste et avant-gardiste conçue pour inspirer et évoquer la question de qui nous sommes au-delà de la réalité perçue.

L’engagement de Magnum en faveur d’une mode plus durable

Magnum cherche toujours à réduire son impact sur le monde et ce partenariat avec Iris van Herpen marque le premier pas de la marque vers une ambition plus large de circularité dans l’industrie de la mode.

Magnum entend renforcer son engagement à long terme en faveur de la mode en annonçant son intention de s’associer avec l’université de Leeds. La marque a l’intention de commander un projet de recherche à l’école de design afin de renforcer cet engagement et d’étudier comment Magnum peut donner vie à une mode accessible et plus durable à partir des dérivés de ses ingrédients de base. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement à long terme de la marque qui consiste à placer la durabilité au cœur de ses activités et à œuvrer à la transformation de ses déchets en une solution viable et circulaire en s’inspirant de la mode qu’elle affectionne depuis longtemps.

Tout au long de la semaine, Magnum et Iris van Herpen partageront des contenus exclusifs sur TikTok et Instagram, invitant les amateurs de plaisir à vivre virtuellement le partenariat et la magie de la Fashion Week de Paris depuis le monde entier.

Suivez toute l’actualité de cette collaboration sur le compte Instagram de @magnum et sur son compte TikTok @magnum_icecream.