MDH Promotion s’engage en faveur de la construction bois

A l’occasion de la remise, le 23 juin, du Prix Régional de la Construction Bois au Pavillon de l’Arsenal, MDH Promotion a signé le PACTE Bois-Biosourcés avec Fibois Île-de-France, l’interprofession des acteurs de la filière forêt-bois en Île-de-France. Le promoteur s’engage à développer la construction bois pour ses prochaines résidences et à soutenir la filière.

10% de sa production de logements dans le cadre du Pacte Fibois Bois-Biosources Ile de France

En signant le PACTE Bois-Biosourcés, MDH Promotion a pris des engagements forts en faveur de la filière bois. Il s’engage ainsi à réaliser d’ici 2025 10% de ses constructions neuves en bois et/ou biosourcés, dont la moitié devra intégrer du bois en structure. MDH Promotion s’est également engagé à atteindre un objectif de 30% de bois et matériaux biosourcés d’origine française dans ses opérations et d’utiliser impérativement du bois issu de forêts gérées durablement. Enfin, pour garantir ses engagements, MDH Promotion a mis en place un référent bois et formera ses équipes de maîtrise d’ouvrage à ce matériau. « En signant le PACTE de Fibois, MDH Promotion démontre sa volonté constante de diminuer l’impact environnemental de ses réalisations. Cela passera par une construction durable, en utilisant des matériaux biosourcés locaux et en soutenant la filière bois francilienne » précise Philippe Jarlot, Gérant de MDH Promotion. Durant toutes ces étapes, MDH Promotion sera accompagné par Fibois Ile-de-France, dont le PACTE Bois-Biosourcés fédère les acteurs de l’amont forestier, les entreprises de la transformation du bois et des matériaux biosourcés ainsi que les entreprises de la construction et de l’immobilier. Par ailleurs, ce PACTE s’inscrit dans la règlementation environnementale des bâtiments neufs (RE2020), ayant notamment l’objectif de diminuer l’impact carbone des bâtiments.

Plusieurs projets d’appartements et maisons en bois en cours en Ile-de-France

« MDH Promotion dispose à l’heure actuelle de plusieurs projets en bois, dont deux sont en cours de construction, pour un total de plus de 20 000 m² de surface de plancher », indique Philippe Jarlot. Parmi les opérations en cours, MDH Promotion porte « Le Clos des Erables » à Brie-Comte-Robert (77), une opération labellisée NF Habitat HQE de 24 maisons intégralement conçues en bois. Les maisons sont fabriquées hors site, permettant à MDH Promotion de construire plus vite, avec moins de nuisances et de mieux maîtriser l’impact carbone et les déchets occasionnés. Le 2e projet en bois en cours de construction porté par MDH Promotion est l’opération « Les Allées du Parc » : 85 logements collectifs en bois et béton à Bussy-Saint-Georges (77). La résidence sera livrée 3eme trimestre 2022. MDH Promotion prépare également 2 autres opérations où la construction bois sera réalisée hors site :