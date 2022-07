Yamaha présent à l’Eurobike de Frankfort du 13 au 17 juillet

Yamaha, acteur majeur de l’industrie du cycle, entend offrir une gamme diversifiée de solutions pour la mobilité de demain. La philosophie de la marque consiste à développer des technologies de pointe qui permettent au cycliste et à sa machine d’être plus en harmonie, en offrant une expérience de pédalage naturelle et intuitive sur la route et sur les chemins.

En 1993, Yamaha lançait le tout premier vélo à assistance électrique (PAS) au monde. Avec près de 30 ans d’expérience dans le domaine du VAE, Yamaha est aujourd’hui l’une des marques les plus respectées et les plus expérimentées du secteur.

Au cours des trois dernières décennies, Yamaha s’est imposé comme l’un des principaux fournisseurs d’unités d’entraînement aux fabricants européens de vélos à assistance électrique qui apprécient la qualité et la fiabilité des PWseries. En plus d’être légères, compactes et puissantes, les unités d’entraînement PWseries bénéficient du service YeSS (Yamaha eBike Systems Service), un programme d’assistance complet qui fournit une prise en charge rapide et efficace par des équipes locales.

Reposant sur quatre piliers (Assistance technique, Garantie, Formation et Pièces détachées), le service YeSS permet aux fabricants de vélos, aux revendeurs et aux utilisateurs de choisir les produits Yamaha en toute confiance et en toute sérénité.

Yamaha Motor Europe vous accueillera dans le Hall 8 Stand B09 au salon Eurobike de Frankfort en Allemagne du 13 au 17 juillet. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.eurobike.com/en/