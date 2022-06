Vaccins porcs : cap Sur l’Amérique latine

En juin, retrouvez-nous au congrès mondial de l’IPVS au Brésil. Nous y partageons avec les professionnels du secteur porcin, les dernières données scientifiques sur le circovirus porcin ainsi que notre approche préventive de la santé des porcs en élevage, qui met l’accent sur la vaccination et les technologies de pointe.

Le congrès de la société internationale de médecine vétérinaire porcine (IPVS) rassemble tous les quatre ans les spécialistes internationaux de la santé du porc. Après ces dernières années de pandémie, nous sommes ravis de pouvoir enfin retrouver nos partenaires et collègues du secteur, du 21 au 24 juin 2022 à Rio de Janeiro où se déroule cette 26e édition.

Le circovirus porcin au centre de notre participation à l’IPVS 2022

Durant ces quatre jours, nos équipes accueilleront les professionnels de la filière porcine sur notre stand qui fait la part belle à l’un des piliers de notre approche préventive de la santé des porcs : la vaccination. Le 23 juin, nous organisons en collaboration avec des experts vétérinaires, un symposium pour partager les dernières mises à jour sur l’évolution des génotypes du circovirus porcin de type 2 (PCV2). Présent dans la plupart des populations de porcs à travers le monde, ce virus engendre d’importantes pertes au sein des élevages et la vaccination reste le meilleur moyen d’en limiter l’impact.

“L’IPVS est un événement majeur pour les professionnels de la filière porcine en quête des informations scientifiques les plus récentes. Nous y contribuerons en présentant nos solutions innovantes lors du Virbac Symposium, le 23 juin, organisé avec la collaboration d’experts renommés en santé porcine”, déclare Leonardo Watté de l’équipe Virbac Brésil.

Mettre notre approche globale et innovante au service d’un élevage plus durable

Notre démarche en santé porcine vise à mieux prendre en compte le bien-être animal dans l’élevage, en privilégiant la prévention. La vaccination est ainsi l’un de nos piliers pour prévenir les maladies infectieuses et promouvoir l’équilibre sanitaire au sein des élevages porcins, en diminuant le nombre d’animaux atteints et la mortalité. Nous proposons une gestion transversale des maladies, qui combine services et médicaments et soutenons l’usage raisonné des antibiotiques, uniquement lorsqu’ils sont indispensables. Nous encourageons les traitements individuels et, à l’appui des nouvelles technologies, aidons vétérinaires et éleveurs à traiter au bon moment afin de mieux contrôler les dosages, limiter les traitements et en assurer une meilleure traçabilité.