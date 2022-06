7 conseils de l’AFSCA en cas de hausse des températures

Comment organiser un dîner en toute sécurité pendant une vague de chaleur ?

L’été est la période de l’année où tout le monde essaie de profiter du plein air et des activités qui l’accompagnent. L’une de ces activités consiste à profiter d’un bon repas en plein air. Cette médaille de l’été a toutefois un revers : les températures élevées sont favorables au développement de toutes sortes de micro-organismes tels que les bactéries. D’autres invités indésirables, comme les insectes, profitent également d’un bon repas. Pour éviter que votre dîner ne se termine de manière désagréable, nous vous donnons ci-dessous quelques conseils pour le sécuriser : des achats à la consommation des restes.

Manipulation sûre et efficace de vos achats

Conseil n°1 : utilisez un sac isotherme lorsque vous faites vos courses alimentaires

La prise en compte de la sécurité alimentaire commence dès la préparation de votre visite au magasin. Par temps chaud, apportez un sac réfrigérant, de préférence avec un élément de refroidissement, pour les produits qui doivent être gardés au frais.

Conseil n°2 : respectez un ordre d’achat précis : du sec vers le frais

Lors de vos courses, allez d’abord dans les rayons des produits non réfrigérés et des aliments secs, puis choisissez les fruits et légumes frais, puis la viande, le poisson ou leurs substituts. Enfin, achetez vos produits surgelés en dernier et mettez tous les produits réfrigérés dans la glacière. Ainsi, tous vos aliments restent frais. Il est préférable de ne pas mettre les fruits et légumes avec la viande et le poisson pour éviter la contamination croisée. Pour la même raison, la viande doit être placée dans un sac à provisions distinct.

La conservation

Conseil n°3 : gardez chaque type de produit alimentaire à la bonne température dans le réfrigérateur

Après les courses, prenez le chemin le plus court pour rentrer chez vous et protégez vos provisions du soleil car il peut aussi faire très chaud dans la voiture. Veillez à ne pas interrompre la chaîne du froid, surtout par temps chaud. Cela signifie que vous devez toujours garder vos aliments au frais. Lorsque vous rentrez chez vous, rangez immédiatement vos courses, placez les produits réfrigérés dans le réfrigérateur ou les produits congelés dans le congélateur.

Saviez-vous que la température idéale de votre réfrigérateur se situe entre 1° et 4°C ? Celle de votre congélateur doit être inférieure à -18°C.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des températures pour chaque type de produit alimentaire et l’endroit dans votre réfrigérateur où vous pouvez le conserver au mieux. La température du réfrigérateur n’est pas la même partout : généralement, la zone la plus froide de votre réfrigérateur se trouve en bas, juste au-dessus des tiroirs à légumes. Attention : tous les réfrigérateurs ne fonctionnent pas de la même manière, un thermomètre peut vous aider à lire la bonne température. La température de stockage souhaitée est également mentionnée sur l’emballage des produits, n’oubliez donc pas de la vérifier.



-18° Produits surgelés (freezer)

+5° OEufs

+4° Produits laitiers, beurre, fromage, volaille

+3° Plats cuisinés, pâtisseries fraîches, charcuteries

+2° Viandes hachées

0 à +2° Poissons, mollusques et crustacés

+7 à 8° Fruits et légumes (bac)

Conseil n°4 : conservez vos aliments ou vos restes au frigo dans des boîtes fermées

De cette manière, vous évitez que les aliments crus et les plats préparés n’entrent en contact les uns avec les autres. Pourquoi est-ce si important ? Les aliments crus (légumes, fruits et certainement viande et poisson) peuvent contenir des bactéries. Pendant le stockage, ces bactéries peuvent être transférées à d’autres aliments dans votre réfrigérateur. Une fermeture correcte de l’emballage permet d’éviter cela.

La préparation

Conseil n°5 : certains plats peuvent être préparés à l’avance, d’autres doivent être sortis du réfrigérateur juste avant d’être servis

Un dîner nécessite évidemment un certain travail de préparation. Les plats d’accompagnement, en particulier, aiment être préparés à l’avance. Si vous préparez à l’avance des salades, des pâtes, des préparations de viande, des desserts, etc., mettez-les immédiatement au réfrigérateur. De cette façon, les bactéries n’ont aucune chance de se développer au préalable.

Il est également important de séparer la viande crue, le poulet cru et le poisson cru. Pour les produits crus, utilisez des couteaux, fourchettes et planches à découper différents, ou nettoyez-les bien après chaque utilisation.

Les viandes et poissons cuits à la minute sur le barbecue seront sortis du réfrigérateur juste avant d’être grillés.

A table !

Conseil n°6 : rechargez vos plats au fur et à mesure au lieu de tout servir en même temps

Bien sûr, vous voulez montrer toutes les bonnes choses que vous avez préparées pour vos invités. Mais attention, les températures chaudes, les bactéries, les insectes ou autres bestioles pourraient bientôt ruiner vos performances culinaires. Un buffet froid doit donc de préférence être réapprovisionné plusieurs fois plutôt que d’avoir tout sur la table en même temps.

Conseil n°7 : Et les restes ?

Un dîner en été, c’est avant tout passer un bon moment et être ensemble. Vous restez souvent à table tout l’après-midi, mais que faites-vous de la nourriture sur la table pendant ce temps ?

Il est préférable de ne pas laisser les plats sur la table à température ambiante pendant plus de deux heures. Il fait encore plus chaud dehors, il est donc conseillé de récupérer les restes immédiatement après le repas et de les mettre dans des boîtes hermétiques au réfrigérateur.