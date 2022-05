L’Usinerie présente son offre de services à destination des entreprises et dévoile le Moulin de la Sucrerie Blanche réhabilité

L’Usinerie : un pôle multi-compétences dédié à la transformation numérique des entreprises industrielles régionales

Impulsée par le Grand Chalon, l’Usinerie rassemble, au sein du Moulin de l’ancienne Sucrerie Blanche entièrement rénové, les équipes et les moyens de l’institut Image d’Arts et Métiers Paris Tech, du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) Bourgogne-Franche-Comté, et de l’Usinerie Partners, société d’économie mixte chargée de fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème local de l’innovation : les entreprises industrielles, les porteurs de projet et jeunes entrepreneurs, les prestataires, le monde institutionnel et la sphère académique. Elle assumera un double rôle : accompagner les entreprises industrielles de tous types – PME et ETI, mais aussi grands groupes – dans leur stratégie de digitalisation et leur appropriation des « briques » technologiques de l’Industrie du Futur, et mettre en réseau les porteurs de projets et les orienter au mieux auprès des différents acteurs régionaux de l’accompagnement (collectivités, associations) à même de répondre à leurs problématiques. Pour mener cette mission, l’Usinerie Partners dispose d’une équipe de 7 personnes, dont 2 Directeurs en charge de la digitalisation recrutés depuis début 2022 : Laurence Grosselin et Frédéric Creuwels, chacun fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur industriel. Ces deux arrivées permettent à l’Usinerie d’opérer le passage en phase « Action » de son offre de services. Baptisée Protée’IN*, cette offre a été pensée pour apporter une réponse à la fois ciblée et globale aux entreprises industrielles face à leurs enjeux de transition numérique, à travers différents outils complémentaires (ateliers numériques, événements physiques ou virtuels, accompagnement individualisé via des études de faisabilité ou la rédaction de cahiers des charges, création de formations « sur-mesure » en fonction des besoins des entrepreneurs, animation de projets collaboratifs inter-entreprises, notamment). « Permettre aux entreprises de réussir le passage à l’industrie 4.0 implique de nouer un lien constant entre les mondes économique, académique et institutionnel de notre territoire » souligne Sébastien Martin, Président du Grand Chalon. « C’est tout le sens de la mise en place de l’Usinerie et de la création de l’Usinerie Partners : faciliter la rencontre entre la demande des entreprises, à plus forte raison sur un territoire comme le nôtre au tissu industriel riche de très nombreuses TPE et PME, et les expertises complémentaires des équipes et des étudiants d’Arts et Métiers Paris Tech, du Cnam de Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de la Mission Développement Economique du Grand Chalon, du Pôle Formation de l’UIMM 21-71 et de l’IUT de Chalon-sur-Saône, implantés à proximité. »

En septembre 2022, l’Usinerie accueillera un nouveau diplôme d’ingénieur en informatique, Big Data et Intelligence artificielle, de niveau Bac+5 : en complément des parcours déjà proposées par l’Institut Image, l’IUT de Chalon-sur-Saône, l’UIMM et le Cnam, ce cursus, porté par le Cnam Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec Arts et Métiers Paris Tech et le Pôle de Formation de l’UIMM 21-71, permet au Grand Chalon d’offrir un continuum de formations du Bac au Doctorat, assurant aux entreprises locales la possibilité de recruter des profils formés aux métiers correspondant aux « briques » technologiques de l’Industrie 4.0 (Big Data & Cloud, Robotique, Intelligence artificielle, Réalité virtuelle et augmentée notamment).

De l’entrepreneur au grand groupe industriel : L’Usinerie Partners comme interlocuteur de référence

Structurée et opérationnelle depuis juin 2021, L’Usinerie Partners s’est dotée, grâce à une démarche de co-construction avec l’ensemble des acteurs économiques du Grand Chalon, de propositions de valeurs différenciées pour répondre au mieux aux attentes des jeunes entrepreneurs et start-up, comme des entreprises industrielles de toutes tailles. « Pour des porteurs de projets et de « jeunes » entreprises de l’industrie ou du numérique, s’orienter au sein de l’écosystème régional de l’appui à l’entrepreneuriat ou du financement de l’innovation est souvent complexe : l’Usinerie Partners leur propose un conseil et un accompagnement personnalisé pas à pas, de l’analyse de leur projet à l’accès à des formations à de nouvelles compétences en matière de gestion d’entreprise – Business Plan, RGPD,… – en passant par la recherche des interlocuteurs adaptés selon les spécificités de leur projet, incubateurs et/ou partenaires financiers », précise Yannick Mahé, Directeur général de l’Usinerie Partners. Auprès des ETI ou grands groupes industriels souhaitant amorcer ou accélérer leur transformation numérique, l’Usinerie Partners assume le même rôle de mise en relation avec les partenaires pertinents, complété d’un accompagnement axé sur le développement de la performance et de la compétitivité, à travers l’appui à la définition d’une stratégie de digitalisation, un co-pilotage de certains projets, ou l’appui à la recherche de financements. De manière complémentaire, l’Usinerie Partners propose aux dirigeants et cadres des entreprises accompagnées un panel de formations dédiées à la montée en compétence vers l’industrie 4.0 (bilan carbone, Big Data, intelligence artificielle, impression 3D, maintenance prédictive, etc.), et la participation à des projets collaboratifs inter-entreprises centrées sur des thématiques d’innovation, pour consolider leur veille technologique.

Le Moulin de la Sucrerie Blanche : un lieu emblématique et des ressources techniques uniques en Bourgogne-Franche-Comté

Symbole de l’histoire industrielle du Chalonnais, le Moulin de la Sucrerie Blanche a fait l’objet d’une extension et réhabilitation complète depuis fin 2019, portée par le Grand Chalon et réalisée par le cabinet lyonnais Vurpas Architectes. Sur plus de 4 000 m2, l’Usinerie accueillera notamment :

Un living lab, pensé comme un espace de prototypage virtuel, destiné aux équipes et aux étudiants d’Arts et Métiers et du Cnam Bourgogne Franche Comté à des fins de formation et de recherche car permettant la mise en œuvre d’outils de réalité virtuelle et augmentée. Ce living Lab servira également d’espace de démonstration de ces technologies pour les entreprises adhérentes de l’Usinerie Partners.

Le caisson d’immersion virtuelle à 5 faces « Blue Lemon », propriété de l’Institut Image d’Arts et Métiers Paris Tech : un dispositif sans équivalent en Bourgogne-Franche-Comté, permettant notamment d’immerger 2 utilisateurs en même temps dans un même environnement virtuel, et constituant à ce titre un outil de simulation en réalité virtuelle de pointe pour de nombreuses innovations industrielles ;

Un fablab, doté notamment de 6 imprimantes 3D (FDM et SLA), géré par L’Usinerie Partners, à destination des professionnels et dédié au prototypage et à la production en petites séries.

Infrastructure unique au niveau régional par ses ressources techniques et sa dimension, l’Usinerie a mobilisé un investissement d’un montant de 11,5 millions d’euros, porté par le Grand Chalon, soutenu à hauteur de 6,4 millions d’euros par l’Etat (1,8 million d’euros), la région Bourgogne-Franche-Comté (3 millions d’euros), l’Union européenne (1 million d’euros au titre du FEDER**), la DRAC Bourgogne-Franche-Comté (540 000 €) et le Conseil départemental de Saône-et-Loire (78 000 €).



*Partager, Réseauter, Orienter, Transformer, Engager les Entreprises Industrielles vers le Numérique

**Fonds européen de développement régional