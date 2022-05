Séduisant, simple, célibataire : meuble de salle de bains Collaro cherche vasque à poser pour la vie

Ils se complètent à la perfection : les vasques à poser et les meubles sous plan assortis sont considérés comme le couple de rêve dans la salle de bains. En effet, seul un meuble de salle de bains bien organisé permet à la céramique aérienne placée au-dessus d’avoir vraiment fière allure. Tout ce qui est nécessaire au quotidien disparaît en effet tout simplement dans ses tiroirs spacieux. Les meubles sous plan Collaro sont particulièrement flexibles en ce qui concerne le choix de leur partenaire : ils se marient avec les vasques à poser de sept collections actuelles de Villeroy & Boch et offrent ainsi aux formes, aux couleurs et aux styles les plus variés une toile de fond parfaite.

Une base de meuble aux multiples visages

Les meubles sous plan de la série Collaro misent sur des tiroirs pratiques dans lesquels tous les ustensiles peuvent rangés de manière ordonnée tout en restant à portée de main. Cela est si pratique et ces meubles aux lignes droites et intemporelles sont si flexibles que Collaro est devenue une base de meubles pour les vasques à poser de différentes séries actuelles. Disponibles en onze couleurs tendance et en cinq largeurs allant de 80 cm à 160 cm, ces meubles sous plan permettent des aménagements et des solutions personnalisés quels que soient les configurations de pièce et styles de vie. Un effet unique : la poignée en aluminium de couleur assortie est disponible en option sur le meuble sous lavabo avec un éclairage à intensité variable qui crée une ambiance spéciale non seulement au niveau du meuble, mais aussi dans toute la pièce. Cet éclairage est commandé par un capteur tactile situé sur le meuble ou par des systèmes Smart Home courants grâce à la norme ZigBee.

Des éléments qui aiment jouer en équipe

Il va de soi que les vasques à poser Collaro, qui présentent des bords étroits et des parois fines grâce au matériau innovant qu’est le TitanCeram, s’accordent parfaitement avec les meubles du même nom. Elles existent en version ronde, ovale, carrée et rectangulaire, au choix brillante en blanc ou avec un émail mat en Stone White. Les vasques à poser des collections premium Antheus, Memento 2.0, Finion et Artis, toutes également fabriquées en TitanCeram, se prêtent à des combinaisons raffinées : Antheus avec ses bords à facettes d’inspiration historique, Memento 2.0 comme déclaration de design minimaliste, Finion avec ses contours fluides et Artis avec ses contours géométriques nets, également très expressifs dans un look BiColour. Avec leurs formes géométriques harmonieuses, les très populaires articles polyvalents Loop & Friends et Architectura se mettent également en scène avec succès sur les meubles Collaro, la collection Loop & Friends peut ici non seulement être choisie en blanc classique, mais aussi dans une couleur vive. Et, si vous aimez le confort naturel dans la salle de bains, vous opterez pour une vasque à poser aux courbes délicates de la série My Nature.

Du reste, la surface du meuble accentue encore le caractère du coin lavabo, le noir et le blanc en mat ou brillant lui donnent une allure ultramoderne, les tons terreux doux ont un effet relaxant et les aspects bois répandent une impression naturelle décontractée et élégante.