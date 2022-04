La CUPRA Born fera ses débuts en Australie en 2023

Première voiture 100% électrique de CUPRA, la CUPRA Born sillonnera bientôt les routes de l’Australie.

« L’année dernière, lors du salon de l’automobile de Munich, j’ai exprimé ma volonté de commercialiser la CUPRA Born en Australie le plus tôt possible « , a déclaré Wayne Griffiths, PDG de CUPRA. « Je peux confirmer aujourd’hui que le premier modèle entièrement électrique de CUPRA – et finaliste pour le titre de Voiture européenne de l’année – entrera en production pour l’Australie au dernier trimestre de cette année, avec les premières livraisons qui sont attendues début 2023. »

Lancée pour la première fois en novembre 2021, la CUPRA Born est déjà une réussite commerciale en Europe. Elle incarne sous toutes ses coutures le style visuel et dynamique qui caractérise la marque CUPRA. « Le lancement en Australie représente une étape importante vers la mondialisation de notre marque », poursuit Wayne Griffiths. « La CUPRA Born est appelée à donner l’impulsion à une nouvelle génération d’amateurs australiens de voitures, et à prouver qu’électrification et dynamisme peuvent tout à fait aller de pair. »

L’engagement de CUPRA en Australie

CUPRA va prochainement ouvrir ses ventes en ligne en Australie avec une gamme qui comprendra le crossover Formentor, le SUV Ateca et la berline Leon. Les CUPRA Formentor et CUPRA Leon seront notamment disponibles en version hybride rechargeable (PHEV). Il s’agira des toutes premières voitures européennes abordables de ce type à être proposées dans ce pays.

Quelque 7.800 personnes ont à ce jour manifesté leur intérêt pour la marque : en grande majorité (3.600) pour la gamme Formentor, la CUPRA Born arrivant en deuxième position (2.100).

« Il s’agit d’un intérêt assez remarquable pour une marque qui est totalement nouvelle en Australie et qui a à peine quatre ans », a déclaré Ben Wilks, Directeur de CUPRA Australie. « Assurer la production de la Born alors que le monde est confronté à un défi sans précédent avec la pénurie de composants, démontre l’engagement de CUPRA envers l’Australie. »

Les tarifs et les caractéristiques des modèles qui seront commercialisés seront confirmés prochainement.

2022 verra également la marque automobile ouvrir un CUPRA City Garage dans le CBD de Sydney. Cette destination unique, proche du port le plus célèbre du monde, offrira une expérience non conventionnelle et unique aux clients et accueillera des événements culturels et des expositions.