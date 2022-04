Pyrénées : Un ours blessé, l’Etat démuni faute d’avoir anticipé

Un ours, a priori le mâle « Néré » 1 , a été observé et filmé le 16 avril 2022 en grande difficulté en Val d’Aran (Espagne, non loin de la frontière française).

Cette vidéo que nous présentons ici avec l’accord de l’auteur, montre clairement que l’animal ne pose plus du tout la patte arrière gauche et a donc beaucoup de mal à se déplacer.

Il est pour l’instant bien difficile de déterminer l’origine du problème et toutes les hypothèses sont permises, de la blessure à la maladie en passant par l’acte pathologique comme c’est déjà arrivé récemment dans ce secteur.

Un protocole d’observation particulier a été mis en place par les techniciens, afin d’essayer de suivre l’état de santé de l’animal.

Les Administrations, espagnoles comme françaises, semblent bien démunies devant la situation, faute d’avoir finalisé un vrai protocole « ours en difficulté » , que nos associations réclament pourtant depuis des années et sur lesquelles nous avons travaillé avec l’Etat en 2017.

Déjà en 2021, l’ours Goiat avait été observé boitant au printemps. La blessure semblait moins handicapante et une détection ultérieure à bonne distance laisse espérer qu’il s’en est remis, mais il n’a cependant pas été redétecté depuis juillet 2021.

L’augmentation de la population rend le risque d’apparition d’ ours en difficulté chaque année plus probable et il devient essentiel de disposer des moyens et outils pour prendre en charge ces situations.

Quelques années, l’État sait se donner les moyens de ses priorités, mais on peut s’interroger sur les choix activés quand des moyens considérables sont par exemple accordés à l’effarouchement estival des ours ou à des tentatives de capture d’un les nôtres prétendument anormaux, dont l’efficacité comme la légalité sont contestées.



Il devient urgent que la prise en charge d’ours en difficulté, jeune ou adulte, bénéficie de l’attention et des moyens nécessaires.

En refusant de poursuivre la restauration d’une population viable, l’Etat attribue à chaque individu une valeur exceptionnelle qu’il doit assumer en leur assurant à chacun une protection totale.

1 Néré est un ours de la première génération née dans les Pyrénées en 1997, fils de la femelle Ziva et d’un mâle resté en Slovénie. Dans ses jeunes années, il a quitté les Pyrénées centrales pour rejoindre les derniers ours béarnais. Il est le père de Cannellito, le dernier ourson né en 2004 de Cannelle, la dernière femelle de souche pyrénéenne. Depuis plusieurs années, il a fait la navette entre le Béarn et les Pyrénées centrales et il a commencé récemment à se reproduire à nouveau avec des femelles du noyau central. C’est un individu important pour l’avenir de la population d’ours dans les Pyrénées, de par son patrimoine génétique original.