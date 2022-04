Le Salon des Vins Vivants 16 & 17 avril à Nantes : 5e édition !

Un salon pour consommer autrement, une philosophie à défendre, une expérience à partager.

Les vins vivants, naturels et biodynamiques, sont appréciés tant pour leurs qualités gustative et digestive que pour le retour à l’authenticité qu’ils proposent, en phase avec nos envies. Le Salon des Vins Vivants propose sur deux jours de (re)découvrir cette consommation raisonnable et éthique, respectueuse de l’environnement ; une consommation en conscience et en confiance.



Le Salon des Vins Vivants au Solilab invite une trentaine d’exposants de toute la France

Samedi 16 avril de 11h à 20h & dimanche 17 avril de 10h à 21h au Solilab – 8 rue Saint Domingue, Nantes

Entrée + 1 verre : 8€ – Pass 2 jours + 1 verre : 14€ (entrée gratuite pour les mineurs accompagnés)

Dimanche : attention, marathon !

Quelques précisions d’organisation

• Extension des horaires dimanche 17 : salon ouvert de 10h à 21h pour permettre à tous d’apprécier cette dernière journée !

• Circulation perturbée de 8h30 à 14h20 / retour à la normale dès 14h30

Vous venez tôt ? Profitez du beau temps, contemplez les marathoniens en privilégiant le vélo ou la marche à pied : vous pourrez circuler partout et l’équipe du salon sera bien présente pour vous !

Vous venez en transports en commun ? Pensez aux options des NAVIBUS :

– du Nord, Navibus de CHANTENAY > HANGAR À BANANES

– par le Sud, Navibus de TRENTEMOULT > GARE MARITIME + marche + C5 à GARE D’ÉTAT > QUAI DES ANTILLES + marche